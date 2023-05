Brennpunkt Westhagen: Erneuter Kellerbrand in Jenaer Straße

In der Nacht zum 6. Mai gab es erneut einen Kellerbrand in einem Hochhaus an der Jenaer Straße in Westhagen.

In der Jenaer Straße in Westhagen hat es am späten Freitag Abend erneut gebrannt. In diesem Jahr waren dort bereits Mülltonnen und zuletzt ein Kinderwagen in einem Keller in Brand gesteckt worden. Im aktuellen Fall wurde gegen 22.30 Uhr ein Kellerbrand in einem fünfgeschossigen Hochhaus gemeldet.

Es brannten verschiedene Gegenstände

Die ersten Anrufer meldeten laut Feuerwehr einen Knall und eine Rauchentwicklung aus dem Keller. Daraufhin wurde unter Leitung von Patrick Krause die Berufsfeuerwehr mit einem Löschzug und einem zusätzlichen Löschfahrzeug , die Ortswehr Stadtmitte sowie der Drehleiter aus Fallersleben als zweiten Löschzug in die Jenaer Straße alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Notrufmeldung. Es konnte eine Rauchentwicklung im Kellerbereich festgestellt werden, einige Bewohner befanden sich bereits vor dem Gebäude, glücklicherweise war der Treppenraum weitestgehend rauchfrei. Ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz übernahm die Brandbekämpfung im Keller. Im Keller brannten verschiedene Gegenstände. Das Feuer konnte schnell durch den Trupp gelöscht werden.

Der Rauch war das größte Problem

Der Rauch bereitete den Einsatzkräften mehr Probleme, denn dieser zog bis in das benachbarte Gebäude, da die Keller miteinander verbunden sind sowie durch einen Lüftungsschacht in die darüber liegenden Wohnungen. Bei einer Bewohnerin bestand der Verdacht, dass Sie Rauchgase eingeatmet haben könnte, nach einer Untersuchung durch den Notarzt gab es aber Entwarnung. Im weiteren Einsatzverlauf wurden die Kellerräume und die Wohnungen durch die Einsatzkräfte kontrolliert und gelüftet. Die Anwohner mussten so lange das Objekt verlassen. Die Polizei bestätigte, dass es bereits mehrfach zu Einsätzen in dem Objekt gekommen ist. Die Polizei Wolfsburg hat die Ermittlungen im Anschluss an den Einsatz übernommen. Die Kellerräume wurden vorsorglich versiegelt.

