In der vergangenen Nacht wurde in Wolfsburg ein Auto in Brand gesetzt (Symbolbild).

Polizei Wolfsburg Autos in Wolfsburg in Brand gesteckt – 80.000 Euro Schaden

Unbekannte haben im Stralsunder Ring in Wolfsburg einen VW Tiguan in Brand gesetzt. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 2.20 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus im Stralsunder Ring ein Auto brannte und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen des Löschzuges brannte der Tiguan bereits vollständig.

Die daneben parkenden Renault Twingo, Seat Mii sowie Skoda Fabia wurden durch die starke Hitze erheblich beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 80.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Brandermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

Mehr aus Wolfsburg:

Betrunkener Fahrer ohne Führerschein unterwegs

In der Nacht zu Montag wurde zudem Passat-Fahrer aus Wolfsburg auf dem Dresdener Ring in Westhagen kontrolliert. Der 59-Jährige wurde kurz vor 3 Uhr angehalten, nachdem er einer Streifenbesatzung bereits in der Jenaer Straße aufgefallen war. Trotz eindeutiger Anhaltesignale kam der Wolfsburger den Aufforderungen nicht nach, sodass es den Beamtinnen erst im Dresdener Ring gelang, den Pkw-Fahrer zu stoppen. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Mann stark alkoholisiert war. Der Alco-Test zeigte 1,64 Promille an, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Zudem stellte sich heraus, dass der Wolfsburger nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war. Dieser war ihm bereits im vergangenen Jahr wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Jugendliche stehlen hochwertiges Handy

Die Polizei Wolfsburg sucht nach drei unbekannten Tätern, die am Mittwoch, 26. Januar, gegen 12.50 Uhr in einem Telekommunikationsgeschäft in der Porschestraße ein Handy gestohlen haben. Nach bisherigen Ermittlungen betraten die jugendlichen Täter zunächst gemeinsam das Geschäft. Sie gaben gegenüber dem Verkäufer an, nur spanisch zu sprechen und sich für Prepaid-Karten zu interessieren. Im Verlaufe des Gesprächs trennten sich die Jugendlichen, wobei einer den Verkäufer weiter ablenkte.

Plötzlich ergriff ein Täter ein mit einem Sicherungskabel gesichertes hochwertiges Handy und riss dieses heraus. Gemeinsam flüchteten die drei aus dem Geschäft und rannten in Richtung Kolpingstraße. Zeugen, die Hinweise zu den drei Tätern geben können, werden gebeten, sich unter (05361) 46460 zu melden.

red

