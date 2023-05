Diverse Einbrüche in Wolfsburg – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in zwei Arztpraxen am Klieversberg und in ein Kosmetikstudio im Wolfsburger Stadtteil Wohltberg eingebrochen. Bei einem Restaurant im Stadtteil Eichelkamp blieb es beim Einbruchsversuch, berichtet die Polizei: Eine Aufstellung des Diebesgutes erfolge in den nächsten Tagen. „Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand anhaltender Ermittlungen.“

So stellte am Dienstagmorgen ein Mitarbeiter des Gebäudekomplexes in der Sauerbruchstraße fest, dass eingebrochen worden war, und verständigte die Wolfsburger Beamten. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft und die Räume einer Arzt- und einer Reha-Praxis durchwühlt.

Wolfsburger Polizei bittet um Zeugenhinweise – auch zu versuchten Einbrüchen

Einige Stunden später meldete sich die Mitarbeiterin eines Kosmetikstudios in der Straße Brandenburger Platz. Diese stellte beim Öffnen des Studios Einbruchspuren fest. Am frühen Dienstagnachmittag wiederum verständigte die Mitarbeiterin eines Restaurants in der Straße Eichelkamp die Polizei, die ebenfalls Einbruchsspuren an der Eingangstür zum Restaurant festgestellt hatte. „Ob die Täter gestört wurden oder von der Tat abließen, ist derzeit nicht bekannt“, sagt die Polizei

Zeuginnen und Zeugen, die in diesen Fällen Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

