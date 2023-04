Gastronomie Aalto am Strand: Wolfsburgs neues See-Bistro am Allersee steht

Das „Aalto am Strand" entsteht am Nordwestufer des Allersees. Wolfsburgs neues Lokal soll im Juni eröffnet werden.

Wolfsburg. Am Wolfsburger Allersee nimmt das „Aalto am Strand“ Formen an. Gastronom Süheyl Yesilnur peilt eine Eröffnung seines Lokals im Juni an.