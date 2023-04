Vollsperrung auf A39 in Wolfsburg: Auto kracht gegen Leitplanke

In Fahrtrichtung Kassel staut es sich am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 39 in Wolfsburg.

Gegen 14 Uhr ist es auf der Autobahn 39 an der Anschlussstelle Mörse in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Autobahnpolizei nahm ein alleinbeteiligter Autofahrer die Auffahrt – und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Der Wagen krachte daraufhin in die Mittelleitplanke und kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Die Verkehrsteilnehmer hinter dem Fahrzeug konnten laut Polizei ausweichen. Ein Auffahrunfall gab es also nicht. Der Fahrer des Pkw ist jedoch leicht verletzt.

Außerdem liefen sämtliche Betriebsstoffe aus dem Wagen aus. Daher gibt es seit kurz nach 14 Uhr eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Fallersleben. Auch um 17 Uhr ist diese Sperrung weiter existent, die Autos werden in Fallersleben abgeleitet. Autos, die bei Mörse über Stunden in der Vollsperrung standen, werden jetzt einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wann wieder freie Fahrt herrscht, ist laut Autobahnpolizei noch nicht möglich zu prognostizieren.

Der Artikel wird aktualisiert.

red

