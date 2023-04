Wolfsburg. Aus bisher ungeklärten Gründen fing ein Pkw auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins Westhagen in Wolfsburg in der Nacht zu Samstag Feuer.

Warum auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins Westhagen in Wolfsburg ein Pkw Feuer fing, ist noch unklar (Symbolbild).

Feuerwehr Wolfsburg Brand mitten in der Nacht: Pkw fängt in Wolfsburg plötzlich Feuer

Für die Ortsfeuerwehr Fallersleben war die Nacht zu Samstag kurz: Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Seat auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins Westhagen an der Fallersleber Herzogin-Clara-Straße in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Fallersleben wurden um 2.06 Uhr durch die piependen Meldeempfänger aus dem Schlaf gerissen. Mit acht Einsatzkräften rückte ein Löschfahrzeug aus: „Schon auf der Anfahrt meldete die Leitstelle der Berufsfeuerwehr, dass die Flammen bereits auf die angrenzende Vegetation übergegriffen hatten“, berichtete Gruppenführer Florian Bergmann. „Bei unserem Eintreffen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und das umliegende Buschwerk stand ebenfalls in Flammen“, so der Einsatzleiter weiter.

Brandursache ist bislang ungeklärt

Unter Atemschutz begann ein Teil der Fallersleber Wehr mit der Brandbekämpfung am Pkw. Die anderen Einsatzkräfte kümmerten sich in der Zwischenzeit um das brennende Buschwerk. Mit ihr wurde das Fahrzeug nach Ende der Löscharbeiten eingeschäumt, um ein Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern.

Warum der Seat in Brand geraten war, bleibt unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

red

