Unbekannte beschädigen Autos in Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg. Zerstochene Reifen, eingeschlagene Scheiben, zerkratzter Lack an etlichen Autos in Wolfsburg – die bittere Bilanz des Wochenendes:

(Archivbild) In der Wolfsburger Innenstadt wurden am Wochenende zahlreiche Autos beschädigt.

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Wolfsburgs Stadtgebiet zahlreiche Autos beschädigt. Wie die Polizei berichtet, seien in der Nacht auf Samstag insgesamt vier Autos am Theaterparkplatz betroffen gewesen: Bei einem Audi wurde eine Scheibe eingeschlagen, sowie zwei Reifen zerstochen. Bei einem Golf und einem Skoda wurden ebenfalls jeweils zwei Reifen zerstochen. Ein weiterer Audi wurde beschädigt, indem die unbekannten Täter versuchten, diesen in Brand zu stecken. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Am folgenden Abend gab es die nächsten Fälle: Auf dem Parkplatz in der Kettelerstraße (Höhe Porsche-Realschule) wurden insgesamt acht Autos zerkratzt. In diesen Fällen wird der Schaden auf insgesamt gut 15.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 19.30 und 22.30 Uhr eingegrenzt werden.

red

