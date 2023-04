Darum ist der Hexad-Wolfsburg-Marathon abgesagt

Wolfsburg. Der Hexad-Wolfsburg-Marathon 2023 findet nicht statt. Welchen Grund die Veranstalter nennen und was das für die schon gemeldeten Läufer bedeutet.

Der 16. Hexad-Wolfsburg-Marathon 2023 ist abgesagt, teilt das Organisations-Team in einer Pressemeldung mit. „Bereits bei der Comeback-Veranstaltung nach der Corona-Pandemie im Jahr 2022 wurde über die Fortsetzung diskutiert“, wird darin erklärt. „Bekanntlich endete das Jahr 2022 bei der Abrechnung des Marathons mit einem erheblichen Verlust.“ Die Absage finde ausschließlich aufgrund der finanziellen Situation statt, heißt es weiter.

Die Begründung selbst liefert in der Meldung Vorstandsvorsitzender Stephan Ehlers vom Veranstalter VfL Wolfsburg e.V. „Nach den großen Verlusten aus dem vergangenen Jahr, geschuldet durch rund 1.500 weniger Läufer, Teuerungsprozess in allen Bereichen und das Fehlen vieler Sponsoren, sind wir, auch in Verantwortung der finanziellen Mittel des Gesamtvereins, zu diesem Schritt gezwungen.“ Der Mitteilung zufolge ist es unmöglich, den Marathon unter den derzeitigen Bedingungen auf eine vernünftige wirtschaftliche Basis zu stellen.

Was das für die grundsätzliche Perspektive des Hexad-Wolfsburg-Marathons bedeute, könne zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht seriös beantwortet werden. Für Stephan Ehlers überwiege derzeit die Trauer über die Absage. „Uns tut es unheimlich leid für alle, ob Teilnehmende, helfende Hände oder auch unsere jahrelangen Partner, die sich alle bereits auf den 10. September gefreut oder sogar schon vorbereitet haben.“

Startgeld soll zurücküberwiesen werden

„Die Stadt Wolfsburg bedauert die Absage sehr. Wir hätten uns sehr gefreut, den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern sowie auswärtigen Läuferinnen und Läufern dieses beliebte Sportevent in 2023 wieder in unserer Stadt anbieten zu können“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann in der Mitteilung zitiert. Weilmann betonte demnach, dass er die beteiligten Personen zu Gesprächen für das kommende Jahr einladen werde, um mögliche Optionen für ein attraktives Laufevent zu besprechen.

Die Online-Anmeldung werde mit sofortiger Wirkung gestoppt und den bereits gemeldeten Läuferinnen und Läufern das bereits gezahlte Startgeld zurücküberwiesen. Dazu bekommen alle gemeldeten Sportlerinnen und Sportler eine Email mit dem Erstattungszeitpunkt.

Lesen Sie mehr Artikel über Wolfsburg und Umgebung:

Der nächste feste Blitzer in Wolfsburg kommt bestimmt

Special Olympics- Wolfsburg als Gastgeber für tunesische Sportler

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de