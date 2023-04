Die Porschestraße in Wolfsburg wird zur Bühne

Wolfsburg. Es finden zahlreiche Aktionen statt, die Kunst und Kultur in die Wolfsburger Innenstadt bringen sollen. Was die Organisatoren damit bezwecken.

Die Porschestraße in Wolfsburg wird am Wochenende zu einer großen Bühne.

Das Kunstprojekt „KIPS – Kunst in der Porschestraße“ mündet in Aktionswochenende mit 16 Künstlern und Kollektiven: Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, wird die Innenstadt zu einer lebendigen Bühne für Kunst, Tanz und Theater, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Im Mittelpunkt steht die Frage, was Kunst und Kultur zu einer attraktiven Innenstadt beitragen können. Los geht es am Samstag um 11 Uhr mit der Eröffnung durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann vor dem Rathaus.

„Nicht nur Architektur und Straßen prägen das Stadtbild Wolfsburgs, sondern auch Kunst spielt eine wichtige Rolle“, erklärt Weilmann. „Mit dem Projekt ,Kunst in der Porschestraße’ möchten wir Bürgerinnen und Bürger dazu anregen, unsere Innenstadt aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erkunden und mitzugestalten. Wolfsburg wird von zahlreichen spannenden Menschen und ihren Geschichten geprägt – diese im Stadtbild sichtbar zu machen, ist das Ziel dieses Projekts im Rahmen der Perspektive Innenstadt.“

„Anders als Kunst im Ausstellungsraum trifft Kunst im öffentlichen Raum auf die gesamte Stadtgesellschaft“, erklärt der Erste Stadtrat und Kulturdezernent Kai-Uwe Hirschheide. „Für KIPS ist es ein zentrales Anliegen, Wolfsburger unterschiedlicher Altersgruppen und durch alle gesellschaftlichen Schichten zu erreichen und verschiedene Mitwirkende einzubinden – vom Oberbürgermeister über den Tagestreff Carpe Diem bis zum Maritimen Chor und den Kreativwerkstätten im M2K.“

Kunstprojekte laden Wolfsburger zum Mitmachen ein

Auf der Straße, in Schaufenstern und leerstehenden Geschäften wird Kunst ausgestellt. Street Art wird erstellt, kompostierbare Pflastersteine hergestellt, und auf dem Rathausplatz finden Performances statt. „In einem Audiowalk hört man den Sound der Porschestraße, und in einem Parcours kommen Wolfsburger Akteure zu Wort“, teilt die Stadt mit. Über das Glockenspiel ertönen die Lieblingslieder der Wolfsburger.

Spartenübergreifend seien Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Bildende Kunst, Theater, Sound und Performance eingeladen worden, „wobei Wert auf eine Mischung aus lokalen und internationalen Künstlern gelegt wurde“, wie es heißt. Die Künstler hätten sich intensiv mit der Porschestraße, ihren Besuchern und den bestehenden Kunstwerken auseinandergesetzt, mit Menschen gesprochen, Geschichten gesammelt und daraus Arbeiten entwickelt.

„Die in diesem Zusammenhang entstandenen Kunstprojekte laden zum Mitmachen ein und schaffen Raum für Begegnung und Interaktion“, heißt es von der Stadt. Das Aktionswochenende verstehe sich als ein Reallabor für künftige spartenübergreifende Kulturprojekte in der Porschestraße.

