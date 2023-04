Einschränkungen auf Bahnstrecke zwischen Wolfsburg und Magdeburg

Wolfsburg. Die Deutsche Bahn kann ein Stellwerk nicht besetzen – die Züge fahren an einigen Tagen von Wolfsburg nur nach Haldensleben. Weiter geht es mit Bussen.

In dieser Woche gibt es Einschränkungen im Regionalverkehr auf der Strecke Wolfsburg – Haldensleben – Magdeburg. (Archivbild)

In den folgenden Tagen kommt es zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Magdeburg und Haldensleben beziehungsweise Wolfsburg. Betroffen sind die Regionalbahnen RE6 und RB36. Darauf weist das Verkehrsunternehmen Abellio hin. Der Schienennetzbetreiber DB Netz AG könne das Stellwerk in Groß Ammensleben in dieser Woche „wiederholt nicht besetzen“.

Am Dienstag, den 18. April, bleibt das Stellwerk von 4 Uhr bis 22 Uhr unbesetzt. In den Nächten von Donnerstag, 20. April, auf Freitag, 21. April, sowie von Freitag auf Samstag, 22. April, wird das Stellwerk von 22 Uhr bis 6 Uhr nicht besetzt. Von Samstag auf Sonntag beginnt die Sperrung wegen des nicht besetzten Stellwerks bereits um 18 Uhr und dauert ebenfalls bis 6 Uhr morgens an.

In den genannten Zeiträumen ist kein Zugverkehr zwischen Magdeburg und Haldensleben möglich. Die Regionalbahnen verkehren zu diesen Zeiten nur zwischen dem Wolfsburger Hauptbahnhof und Haldensleben. „Ein Ersatzverkehr mit Bussen für die betroffenen Zugverbindungen wird voraussichtlich eingerichtet“, erklärt Abellio.

red

