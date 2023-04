Mannheim verkündet Verpflichtung von Grizzlys-Star Murray

Das ging ja schnell: Jordan Murray hat nur fünf Tage nach dem Aus mit den Grizzlys Wolfsburg im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen München auch offiziell einen neuen Arbeitgeber. Der kanadische Verteidiger wechselt zum Liga-Rivalen Adler Mannheim.

Das gab der aufnehmende Klub am Montag bekannt. Bei den Adlern unterschrieb er laut Pressemitteilung einen Ein-Jahres-Vertrag und feiert ein Wiedersehen mit Tyler Gaudet, mit dem er 2021/22 in seinem ersten Wolfsburg-Jahr zusammengespielt hatte.

„Ich freue mich sehr darauf, künftig für die Adler zu spielen. Bis jetzt habe ich nur Gutes über die Organisation gehört. Ich werde in jedem Spiel mein Bestes geben und versuchen, meinen Teil zum größtmöglichen Erfolg des Teams beizutragen“, wird Murray in der Adler-Pressemitteilung zitiert. Der mittlere Satz ist aber typischer PR-Sprech und wirkt unfreiwillig komisch. Kaum vorstellbar, dass Murray in den vergangenen beiden Jahren die bisweilen großen Turbulenzen bei den Mannheimern mit Entlassung von Trainer Pavel Gross, Differenzen zwischen dem folgenden Trainer Bill Stewart und Sportmanager Jan-Axel Alavaara und dem umstrittenen Führungsstil Stewarts entgangen sind.

Adler öffneten die Schatulle weit

Noch am vergangenen Mittwochabend hatte Murray gesagt, bis dato keinen neuen Vertrag unterschrieben zu haben. Am Freitag dann gaben die Grizzlys die Trennung bekannt. Nun zeigt sich, wohin dessen Reise geht. Dem sicherlich höher als sein bisheriges Wolfsburg-Gehalt liegendem Adler-Angebot konnte Murray offenbar nicht widerstehen. Schon in der Vergangenheit konnten nur wenige Grizzlys-Akteure Nein sagen, wenn Mannheim lockte. Wolfsburgs Manager Charly Fliegauf sagt in dem Zusammenhang nun aber: „Murray hatte von uns nie ein Angebot erhalten, da wir schon vor einiger Zeit entschieden hatten, uns für diese Position einen anderen Spielertypen und Charakter zu suchen.“

Anders die Mannheimer. „Wir beschäftigen uns seit geraumer Zeit mit Jordan. Er ist ein Allrounder, ein vielseitig einsetzbarer Verteidiger, der in Wolfsburg bewiesen hat, was er im Stande ist zu leisten. Mit seinen läuferischen und technischen Fähigkeiten, seinem Spielverständnis und seinen Offensivqualitäten passt er hervorragend in unser Team“, kommentiert Alavaara in der Adler-Pressemitteilung den Transfer.

Murray hinterlässt große Fußstapfen

In Wolfsburg hinterlässt Murray große Fußstapfen. 124 DEL-Spiele (17 Tore/64 Assists) und sechs CHL-Matches (1/3) bestritt er für die Grizzlys in den vergangenen beiden Saisons. In seiner zweiten Spielzeit bei diesen avancierte er zum Marathon-Mann mit ligaweit nicht überbotenen mehr als 30 Minuten Eiszeit pro Spiel. Die Adler dürfen sich auf einen offensiv wie defensiv überdurchschnittlich guten DEL-Spieler freuen, aber: Die ersten drei Spiele in der Liga steht er Mannheim aufgrund einer Sperre wegen seiner Spieldauerdisziplinarstrafe aus Halbfinalspiel 7 in München nicht zur Verfügung.

