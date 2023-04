Ausstellung in Wolfsburg soll gesellschaftliche Fragen stellen

„Unter festen Wolken“: So lautet der Titel der neuen Ausstellung im Kunstschaufenster des Hallenbades in Wolfsburg in Kooperation mit der Hochschule für bildende Künste (HBK) in Braunschweig. Dort studiert Künstler David Carol Fedders bei Wolfgang Ellenrieder.

In seinen Werken untersuche Fedders anhand von urbanen Phänomenen gesellschaftliche Fragen. Er versuche durch die Schaffung von Irritationen im öffentlichen Raum gewohnte Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster aufzubrechen, heißt es in der Mitteilung des Hallenbades.

Viele seiner verwendeten Materialien sind dem Alltag bei Spaziergängen durch die Stadt entnommen und kehren transformiert an die Orte ihres Ursprungs zurück. „Durch diese doppelte Kontextverschiebung werden eindeutige Festschreibungsmöglichkeiten gezielt unterlaufen und die Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen Kunst und Leben infrage gestellt“, heißt es.

Aus dem Gleichgewicht gebracht

In dem Zeitraum vor der Ausstellungseröffnung werde so der sich „unter festen Wolken“ befindende niedersächsische Alltag zur Spielwiese für Interventionen verschiedener Art. Psychologisch verwahrloste Funktionsarchitektur wie Tiefgaragen würden durch netzartige Skulpturen aus Schaumstoffstangen künstlerisch resozialisiert.

„In die uns umgebenden allsehenden Augen der Gesellschaft wird gezielt zurückgeblickt und hinterlassene Objekte auf den Straßen in Beziehungen zueinander und aus dem Gleichgewicht gebracht“, heißt es weiter.

Da die Interventionen unangekündigt vonstatten gingen und der Zufall allein entscheide, ob man direkt Anteil an den urbanen Aneignungsversuchen nehmen könne, werden Dokumentationen der Arbeiten für zwei Monate bis zum 13. Juni im Kunstschaufenster des Hallenbads zu sehen sein.

