Das plant die IG Metall für den 1. Mai in Wolfsburg

Wie auch 2022 geht die IG Metall am 1. Mai wieder auf die Straßen. Diesmal spricht Bundesminister Hubertus Heil in Wolfsburg.

Es hat Tradition – und die wird auch in diesem Jahr fortgesetzt: Die IG Metall geht zum 1. Mai wieder auf die Straße. „Gemeinsam mit vielen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger soll am symbolträchtigen Tag der Arbeit ein Zeichen für Frieden, Solidarität und eine gerechte Zukunft gesetzt werden“, heißt es von der Gewerkschaft.

Die Veranstaltungen zum 1. Mai stehen dieses Mal bundesweit unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch!“. Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg, erklärt: „Corona-Pandemie, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, eine Teuerungsrate historischen Ausmaßes: Seit mittlerweile drei Jahren hangeln wir uns von Krise zu Krise. Das alles geschieht vor dem Hintergrund des größten sozioökonomischen und ökologischen Wandels der Geschichte. Die Menschen sind verunsichert, zentrale gewerkschaftliche Werte und hart erkämpfte Erfolge geraten in Gefahr.“

Diese Transformation sozial gerecht und demokratisch zu gestalten, sodass niemand auf der Strecke bleibt, sei deswegen umso wichtiger. „Dafür braucht es mehr denn je starke Gewerkschaften und eine solidarisch-geschlossene Arbeitnehmerschaft. Genau diese Stärke und Geschlossenheit werden wir am 1. Mai in Wolfsburg wieder demonstrieren. Deswegen rufen wir alle Wolfsburger auf: Lasst uns in diesen schwierigen Zeiten ein deutliches Signal setzen!“, so Benites weiter.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kommt

Eingeläutet wird der Tag der Arbeit um 10 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus in der Siegfried-Ehlers-Straße mit einem Demonstrationszug durch die Innenstadt hin zum Rathaus. Dort angekommen, werden neben Flavio Benites in diesem Jahr IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban und der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, als Hauptredner auf der Maikundgebung sprechen.

Daneben treten auch Daniel Stepanov als Vertreter der VW-Vertrauensleute und Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie Lisa Allstedt, Verdi-Ortsvereinsvorsitzende, als Redner auf die Bühne. Rund um die Kundgebung erwarten die Teilnehmer und Besucher diverse Infostände zahlreicher Wolfsburger Vereine und Verbände, Aktivitäten für die ganze Familie sowie ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Für Unterhaltung sorgt die international besetzte Coverband „M1 Music One“ aus Wolfsburg.

Geld für die gute Sache

Der Erlös aus dem Getränkeverkauf soll zusammen mit den Einnahmen aus dem Nelken-Verkauf als Spende an wohltätige Organisationen und Projekte in der Region fließen. Diesmal geht das Geld an den Verein „Wolfsburger Elfen helfen“, den Tagestreff Carpe Diem und das Schulranzenprojekt des Diakonischen Werks.

Kommt am 1. Mai nach Wolfsburg: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Foto: Michael Kappeler / dpa

