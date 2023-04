Neu im Angebot: Führung durch das Scharoun-Theater Wolfsburg

Wolfsburg. Die WMG bietet im April wieder drei Stadtführungen in Wolfsburg an. Dabei ist ein Klassiker, aber auch Neues.

Ein Klassiker unter den Stadtführungen in Wolfsburg: Der Besuch der Schleuse in Sülfeld.

Die Stadtführungen der Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bieten die Möglichkeit für eine Entdeckungsreise durch Wolfsburg, wie die WMG mitteilt. Auch im April lädt sie alle Interessierten zu attraktiven und spannenden Touren ein. Interessierte können sich für die kostenpflichtigen Stadtführungen in der Tourist-Information im Wolfsburg Store, per E-Mail an tourist@wolfsburg.de oder online unter www.wolfsburg-erleben.de anmelden.

Den Auftakt bildet am 16. April die „Schleusenführung Sülfeld“. Während der einstündigen Tour erfahren die Teilnehmenden alles über die Geschichte und Funktionsweise des Schleusenhubwerks in Sülfeld, das den Schiffsverkehr nach Wolfsburg brachte. „Mit etwas Glück können die Teilnehmenden sogar einen Schleusenvorgang aus nächster Nähe miterleben“, heißt es. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Besucherparkplatz der Schleuse Sülfeld (Anfahrt über Ortsteil Allerbüttel). Erwachsene zahlen 10 Euro und Kinder 8,50 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 14. April möglich.

Am 23. April findet der Spaziergang „Frauen. Bewegen. Wolfsburg“ mit Sybille von Schieszl, Hauptabteilungsleiterin und Managerin bei Volkswagen, statt. Die Teilnehmenden erfahren, wie Frauen in der jungen Geschichte Wolfsburgs entscheidend das Gesicht der technikorientierten Stadt auf diesem Sektor geprägt haben. Am Ende des Rundgangs erleben die Teilnehmenden den Frauenort Wolfsburg im phaeno. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Haupteingang des Rathaus A. Die Teilnahmegebühren betragen 10 Euro für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder. Die Anmeldefrist läuft bis zum 21. April.

Den Abschluss macht am 30. April die neue „Gebäudeführung Scharoun-Theater Wolfsburg“ gemeinsam mit der Forum Architektur der Stadt. Anlass der Tour bietet das 50-jährige Bestehen des Scharoun-Theaters. „Interessierte erwarten wissenswerte Informationen zum Theater-Foyer, zur berühmten Drehbühne sowie spannende Einblicke hinter die Kulissen“, heißt es. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Haupteingang des Scharoun-Theaters. Erwachsene zahlen 12 Euro und Kinder 10 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 24. April möglich.

red

