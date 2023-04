Braunschweig: A39 in Richtung Wolfsburg wird nach Ostern gesperrt

Braunschweig. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wird der Verkehr auf der A39 in Richtung Wolfsburg über Rüningen-Süd abgeleitet.

Die Autobahn GmbH will Unfall- und Gebrauchsschäden an der A39 beseitigen.

Die A39 in Fahrtrichtung Wolfsburg wird zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh voll gesperrt, teilt die Autobahn GmbH mit. In dieser Zeit wird der Verkehr an der Anschlussstelle Rüningen-Süd abgeleitet. „Ab dort erfolgt die Umleitung über die B248 und die L615 zur A36 in Fahrtrichtung Braunschweig“, so die Mitteilung.

A39 in Braunschweig wird gesperrt

Grund für die Sperrung ist die Beseitigung von Gebrauchs- und Unfallschäden, heißt es weiter.

