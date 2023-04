Hier gibt es auch Ostern frische Brötchen in Wolfsburg

Wo gibt es an Ostern frische Brötchen zu kaufen? Die Meyer-Bäckerei in Detmerode (Foto) öffnet am Samstag und an Ostersonntag die Türen.

Lange ausschlafen und dann in aller Ruhe frühstücken – am besten mit knackigen Brötchen vom Lieblingsbäcker. So stellen sich viele Menschen einen gelungen Feiertag-Morgen vor. Doch am Karfreitag, 7. April, wird es sich als schwierig erweisen, den Duft von frisch Aufgebackenem in die Nase zu bekommen.

Denn laut unseren Recherchen haben an dem Feiertag gerade einmal zwei Geschäfte im ganzen Stadtgebiet ihre Türen geöffnet: nämlich die der Landbäckerei Tolle im Steinweg 10 in Heiligendorf und der Brotmanufaktur „Das Brot“ in der Autostadt.

Wo bekommen die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger an den anderen Osterfeiertagen frische Brötchen? Welche Filiale hat wie geöffnet? Grundsätzlich gilt: Jede Bäckerei legt die Öffnungszeiten ihrer einzelnen Filialen individuell fest – wer ganz sicher gehen möchte, dass er an diesem speziellen Feiertag nicht ohne frisches Backwerk dasteht, versichert sich im Vorfeld noch einmal direkt und höchstpersönlich in seiner Lieblingsfiliale vor Ort. Eventuell sollte die Lieblings-Brötchen-Sorte auch vorbestellt werden.

Übersicht über die Öffnungszeiten der Bäckereien

Die Bäckerei Leifert hält am Karfreitag alle Filialen geschlossen, Samstag aber sind die Verkäufer „wie gewohnt in allen Filialen für die Kunden da“. So hat beispielsweise das Geschäft, das auch Sitzplätze für gemütliches Kaffee-Trinken und Frühstücken anbietet, in der Goethestraße 42a am Samstag von 6 bis 13 Uhr geöffnet, in der Lessingstraße 58a ist von 5.30 bis 10.30 Uhr geöffnet, und auch in der Nordstadt hat die Liefert-Filiale im Penny-Markt in der Drömlingstraße 10 am Samstag von 5 bis 13 Uhr ihre Türen geöffnet. Ostersonntag stehen die Pforten in der Goethestraße ebenfalls von 6 bis 13 Uhr offen. Die Filialen, die sich in Supermärkten befinden, die da wären im Penny-Markt in Ehmen in der Mörser Straße 67, im Netto-Markt in Sülfeld im Großen Winkel 2 und im Netto-Markt in Mörse, der sich im Feldscheunenweg 3 befindet, werden am Ostersonntag, 9. April, jeweils von 7.30 bis 10.30 frische Backwaren angeboten. Ebenfalls am Ostersonntag geöffnet – und zwar von 8 bis 14 Uhr – ist das Leifert-Geschäft am Detmeroder Markt 7 sowie auf dem Rabenberg, die Filiale befindet sich direkt auf dem kleinen Marktplatz – hier von 7.30 bis 10.30 Uhr.

Die Wolfsburger Filialen der Bäckerei und Konditorei Cadera bleiben an allen Feiertagen – sprich am Karfreitag, am Ostersonntag sowie am Ostermontag – geschlossen. Am Samstag gelten die üblichen Öffnungszeiten der einzelnen Geschäfte – nur die Vortagsbäckerei „Yesterday“ in der Lessingstraße 64 bleibt geschlossen, da vom Vortag ja keine Waren vorhanden sind. Auch die Filiale gegenüber des Kunstmuseums bildet an diesem Samstag, 8. April, eine Ausnahme – weil an dem Tag von 13 bis 17 Uhr eine bunte kostenfreie Oster-Rallye mit großem Rahmenprogramm für die ganze Familie in der oberen Fußgängerzone stattfindet – und deshalb hat die Bäckerei in der Porschestraße 96 von 7 bis 17 Uhr

Frische Brötchen gibt es an Ostern nicht überall in Wolfsburg. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / picture alliance/dpa

geöffnet. Die Cadera-Filiale in Detmerode, die sich am Detmeroder Markt 9 befindet, hat beispielsweise ganz regulär von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Ganz neu am Start sind die beiden Filialen in Wendschott in der Alten Schulstraße 31g – hier ist Samstag von 5.30 bis 14 Uhr geöffnet – und in den Steimker Gärten: Im Kamillenweg 13a hält das Geschäft am 8. April von 7 bis 14 Uhr seine Pforten offen.

Die Landbäckerei Tolle betreibt ein Geschäft im Steinweg 10 in Heiligendorf. Dieses ist am Karfreitag von 7.30 bis 10.30, am Samstag von 5.30 bis 12 und am Ostersonntag von 7.30 bis 10.30 Uhr geöffnet. Ostermontag bleibt das Geschäft in dem Hasenwinkel-Dorf geschlossen.

Die Bäckerei Wohlgemuth, die ein Geschäft auf dem Reislinger Markt (Reislinger Straße 26) betreibt, hat an allen gesetzlichen Feiertagen – also auch am Karfreitag, am Ostersonntag sowie am Ostermontag – geschlossen. Samstag ist von 5.15 bis 12 Uhr geöffnet.

Auch der Goldbäcker Schulze aus Vorsfelde öffnet seine Türen nur am Samstag, 8. April, von 6 bis 13 Uhr, alle übrigen Tage, sprich am Karfreitag, am Ostersonntag, 9., und am Ostermontag, 10. April, bleibt das Geschäft in der Langen Straße 12 geschlossen.

Auch die Meisterbäckerei Steinecke schließt am Karfreitag, am Ostersonntag und am Ostermontag alle ihre Wolfsburger Filialen. Die einzigen Ausnahmen bilden die beiden folgenden Filialen: die am Klinikum Wolfsburg in der Sauerbruchstraße 13, hier gibt es am 9. und am 10. April in der Öffnungszeit von 8 bis 16 Uhr frische Backwaren; ebenso in der Steinecke-Filiale am Hauptbahnhof Wolfsburg, der sich am Willy-Brandt-Platz befindet. Diese hält am Sonntag, 9. April, und am Montag, 10. April, von 6 bis 18 Uhr die Pforten geöffnet. Am Samstag, 8. April, gelten die üblichen Öffnungszeiten in den Filialen.

In der Autostadt gibt’s immer frische Backwaren

Die Brotmanufaktur „Das Brot“, die sich in der Autostadt am Mittellandkanal befindet, ist ebenfalls geöffnet. Und zwar an allen Tagen – sprich von Karfreitag, 7., über Samstag, 8., bis hin zu Ostersonntag, 9., und auch am Ostermontag, 10. April, immer zur gleichen Zeit: nämlich von 7.30 bis 18 Uhr.

Die Heide-Bäckerei Meyer mit Sitz in Wahrenholz betreibt mehrere Filialen im Wolfsburger Raum. Am Karfreitag und am Ostermontag bleiben die Meyer-Filialen in der VW-Stadt komplett geschlossen. An den anderen beiden Tagen offeriert das Café in Ehmen in der Mörser Straße 47 am Samstag die Öffnung zwischen 6 und 17, am Sonntag, 9. April, zwischen 7 und 10.30 Uhr. Das Café in Detmerode in der John-F.-Kennedy-Allee 29 hat am Samstag, 8. April, von 6 bis 17 und am Ostersonntag von 7 bis 10.30 Uhr geöffnet. In Vorsfelde, wo die Gifhorner das Café in der Straße An der Meine 8 betreiben, gelten folgende Öffnungszeiten: Ostersamstag von 6 bis 17 Uhr sowie Ostersonntag von 8 bis 12.30 Uhr. Die Meyer-Filiale im Rewe-Markt im Schlesierweg 15 bietet am Samstag, 8. April, zwischen 6 und 20 Uhr frische Backwaren an, ebenso am Sonntag, 9. April, zwischen 8 und 11 Uhr. Nur am Samstag hat die Filiale in der City-Galerie – und zwar von 8 bis 20 Uhr – geöffnet. Hier ist Ostersonntag geschlossen.

