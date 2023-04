Aus den Eimern am Straßenrand sammeln die Helfer vom Nabu in Wolfsburg während der Amphibienwanderung am Fuhrenkamp bei laufendem Verkehr Frösche und Kröten ein, um sie sicher über die Straße zu bringen.

Naturschutz Amphibienschützer in Wolfsburg prangern Verhalten der Stadt an

Die Amphibienschützer vom Nabu in Wolfsburg schieben gerade richtig Frust: Schon seit 42 Jahren retten die ehrenamtlichen Helfer nach ihrer Darstellung im Frühjahr Kröten & Co. am Alten Teich in der Nordstadt auf ihrer Wanderung vor dem Tod auf der Straße. Weil ihnen die Verkehrssituation nun jedoch zu gefährlich wird, haben sie die Stadt um Unterstützung gebeten. Allerdings fühlen sie sich im Stich gelassen.

„Stadt ignoriert Sicherheit von ehrenamtlichen Nabu-Helfern“ – so hat der Vorsitzende des Naturschutzbundes in Wolfsburg eine Art Brandbrief an unsere Redaktion überschrieben. In der Mail von Sonntagabend kritisiert Michael Kühn, dass die Sicherheit der ehrenamtlichen Helfer am Alten Teich „von der Stadt Wolfsburg nicht ernst genommen wird“.

Wird Sammlung gestoppt, sterben streng geschützte Amphibien

Ausführlich schildert der Nabu-Chef, dass die Amphibienschützer durch die Autos auf dem Fuhrenkamp zwischen der Nordstadt und Vorsfelde stark gefährdet seien und man die Stadt deswegen frühzeitig um Hilfe gebeten habe. Aber: „Eine Einbahnstraßenregelung oder auch die Übernahme der Sammlung durch eine Firma oder die Stadt wurde abgelehnt“, schreibt Kühn.

„Wenn wir die Sammlung einstellen, sterben die Tiere, darunter auch hoch geschützte Arten wie der Kammmolch. Machen wir weiter, gefährden wir unsere Mitglieder“, verweist der Nabu-Vorsitzende, der auch ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter der Stadt ist, auf die prekäre Lage.

Gefahr für Naturschützer auf Promilleweg in der Nordstadt

Laut Naturschutzbund hat sich die Verkehrssituation auf dem relativ schmalen Promilleweg im Laufe der Jahrzehnte verschärft: „Wo früher nur ein paar Autos fuhren, sind jetzt viel mehr und breitere Fahrzeuge mit höherer Geschwindigkeit unterwegs. Die Gefahr für die Nabu-Helfer, an der Straße von einem Auto erfasst zu werden, ist stark gestiegen“, berichtet Kühn. „Bisher ist es nur bei Beinahe-Unfällen und leichten Kollisionen geblieben, aber das Risiko, angefahren zu werden, steigt rapide.“ Andernorts habe es schon tödliche Unfälle gegeben.

Nach Darstellung des Nabu weise der Verein die Stadt schon seit Jahren darauf hin, dass drei Amphibientunnel unter der Straße gebaut werden müssten, damit die Tiere gefahrlos wandern können und der gefährliche Job für die Ehrenamtlichen damit überflüssig wird. Für dieses Frühjahr habe der Nabu die Stadt gebeten, die Helfer zu schützen – indem die Stadt selbst oder eine Fachfirma das Einsammeln der Kröten und Frösche aus den Eimern am Straßenrand übernimmt. Oder die Stadt zeitlich begrenzt eine Einbahnstraße einrichtet.

Nabu Wolfsburg erinnert Stadt an ihre Pflicht

Stattdessen habe die Stadt Tempo-30-Schilder aufgestellt, doch es werde gefahren wie immer, moniert Kühn. Sein Resümee: „Die Bedenken des Nabu bezüglich der Sicherheit der ehrenamtlichen Helfer werden von der Stadt Wolfsburg ignoriert. Nach dieser Entscheidung gehen wir auch davon aus, dass die benötigten Tunnel nicht genehmigt werden.“

Der Wolfsburger Nabu-Vorsitzende prangert das Verhalten der Stadt an: „Der Schutz der Amphibien am Alten Teich ist die Aufgabe der Stadt Wolfsburg. Der Nabu hat diese Aufgabe für die Stadt seit 42 Jahren übernommen und unzählige Stunden hier kostenlos abgeleistet, um die Tiere vor dem Tod unter den Reifen zu bewahren, und jetzt ist es schon zu viel, dass wir darum bitten, unsere Helfer effektiv zu schützen!“

Stadt ist irritiert über Art der Kritik von Naturschützern

Die Naturschützer wollen daraus nun die Konsequenz ziehen und ihr Engagement stoppen. „Wir fordern die Stadt auf, die Rückwanderung der Tiere selbst zu organisieren und damit ihrer Verpflichtung am Alten Teich nachzukommen“, teilt Michael Kühn abschließend mit.

„Der Stadt Wolfsburg ist der wertvolle Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfenden für den Naturschutz selbstverständlich bewusst und wird regelmäßig öffentlich hervorgehoben. Natürlich sind wir auch offen für Anregungen und konstruktive Kritik aus diesem Bereich. Wir sind aber irritiert über die Art und Weise, wie diese Kritik jetzt geäußert wird“, nahm der Leiter der städtischen Kommunikation auf Anfrage unserer Zeitung am Montag Stellung zu den Vorwürfen. „Es ist aus unserer Sicht nicht zielführend für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, über die Medien mit Polemik und Schuldzuweisungen zu agieren“, teilte Lars M. Vollmering weiter mit.

Geforderte Amphibientunnel sollen in den nächsten Jahren kommen

Was die Kritikpunkte des Nabu betrifft, kündigte die Stadt auf Anfrage an, dass die Amphibientunnel „in den nächsten Jahren in mehreren Teilabschnitten“ gebaut werden sollen, konkreter wurde die Kommunikation nicht.

Als Begründung dafür, dass die Stadt die Amphibien nicht durch eigene Mitarbeiter oder durch eine Firma einsammeln lässt und auch keine Bedarfs-Einbahnstraße einrichtet, erklärte die Stadt: „Alle Maßnahmen müssen unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit betrachtet werden. In den vergangenen Jahrzehnten waren weitergehende Maßnahmen nicht notwendig.“ Nun will die Stadt mit dem Nabu die weiteren Handlungsoptionen erörtern.

Stadt will mit Nabu über weiteres Vorgehen sprechen

Und was ist mit der Aufforderung der Naturschützer, dass die Stadt sich künftig selbst um den gesetzlich vorgeschriebenen Amphibienschutz kümmert? „Wir werden mit dem Nabu zeitnah in Gespräche über die weitere Vorgehensweise eintreten“, kündigte die Stadt an.

Amphibientunnel zum Schutz von Kröten und anderen Tieren gibt es an anderen Stellen in Wolfsburg teils schon seit langem. So wurde bereits vor Jahren die Herzogin-Clara-Straßen in Fallersleben untertunnelt, vor wenigen Jahren dann die Kreisstraße 114 in Fallersleben und erst im Vorjahr die K 111 zwischen Heiligendorf und Barnstorf

