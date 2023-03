VW-Betriebsrat: Das ist der Neue an Cavallos Seite

Das Wolfsburger Betriebsratsmitglied Jürgen Mahnkopf ist neuer stellvertretender Vorsitzender von Gesamt- und Konzernbetriebsrat (GBR/KBR) bei Volkswagen. Auch über einige weitere Personalien in der VW-Arbeitnehmervertretung wurde jetzt entschieden. Sie stehen im Zusammenhang mit drohenden Entgeltkürzungen oder sogar Rückerstattungen nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes zur angemessenen Entlohnungen von Arbeitnehmervertretern.

Mahnkopf folgt auf Scarpino

Mitte März hatte Gerardo Scarpino die Geschäftsführung des Konzernbetriebsrates übernommen. Bis dahin war er stellvertretender Vorsitzender von Gesamt- und Konzernbetriebsrat sowie stellvertretender Betriebsratsvorsitzender in Wolfsburg gewesen. Der Betriebsrat im Stammwerk hatte Jürgen Mahnkopf bereits als neuen Stellvertreter der Vorsitzenden Daniela Cavallo gewählt. Am Freitag standen auch die Wahlen im Gesamt- und im Konzernbetriebsrat an. Beide Gremien sprachen Jürgen Mahnkopf einstimmig das Vertrauen aus. Somit ist der 54-Jährige nun in allen drei Funktionen der Stellvertreter von Daniela Cavallo.

Im KBR ist er zweiter Stellvertreter neben Peter Mosch, Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Audi. Neben den genannten Veränderungen gibt es weitere Personalien, die den Betriebsrat in Wolfsburg betreffen. In Wolfsburg war Mahnkopf bisher Koordinator des Betreuungsbereiches 2, zu dem unter anderem Karosseriebau und Lackiererei gehören. Als seine Nachfolgerin wurde die Betriebsrätin Michele Zalisnea gewählt. Der Betriebsratskoordinator des Betreuungsbereiches 4 (IT, Vertrieb und Qualitätssicherung), Heinz-Joachim Thust, hat nach 33 Jahren als Betriebsrat seit Mandat niedergelegt. Seinen Posten im Betriebsausschuss soll die Betriebsrätin Tanja Düring übernehmen. Wie unsere Zeitung berichtete, hört der bald 66-jährige Thust aber nicht auf, sondern wechselt in die Unternehmens-IT. Ein Grund für seinen Wechsel dürften auch drohende Gehaltskürzungen und Rückzahlungen von Betriebsratsgehältern nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes sein. Auch Betriebsrat Albert Lenner scheidet aus dem Betriebsrat aus. Seine Gründe dafür sind nicht bekannt. Er hat sein Mandat niedergelegt und wechselt ebenfalls ins Unternehmen. Nachrücker für Thust ist Hendrik Penzhorn, Nachrücker für Lenner ist Hüseyin Bolat.

„Ich freue ich über unsere Neuen“

Bereits Mitte März ist Stiliano Santagata als Nachrücker für Gerardo Scarpino in den Betriebsrat gekommen. Cavallo sagte nach den Entscheidungen: „Ich bin unseren ausscheidenden Betriebsratsmitgliedern sehr dankbar für ihre geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren teils Jahrzehnten. Gemeinsam haben wir viel für die Beschäftigten erreicht, auch und gerade in der aktuellen Zeit des Wandels und der Transformation. Ich freue mich aber auch über unsere Neuen im Betriebsrat und Betriebsausschuss. Sie alle sind erfahrene Interessenvertreterinnen und -vertreter der Arbeitnehmerrechte, die jetzt ihre frischen Blickwinkel und Impulse einbringen werden.“

