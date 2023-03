Naturnahe Gärten und Balkone in Wolfsburg gesucht

Das Agenda-21-Forum „Erhaltung der biologischen Vielfalt“ startet mit Unterstützung der Stadt Wolfsburg einen Wettbewerb, bei dem naturnahe Gärten, Vorgärten und Balkone in Wolfsburg gesucht werden. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit. Alle Wolfsburger und Wolfsburgerinnen, egal ob mit Garten, Vorgarten oder Balkon, sind demnach eingeladen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Auch Schulen, Kitas oder Betriebe können mitmachen.

Engagement für Natur- und Klimaschutz fördern

„Mit diesem Wettbewerb fördern wir das Engagement für Natur- und Klimaschutz der Wolfsburgerinnen und Wolfsburg aktiv und würdigen die bisherigen Leistungen. Ich bin gespannt auf die diesjährigen Ergebnisse“, erklärt Stadtrat Andreas Bauer.

Bunte und naturnahe Gärten bieten der Stadt zufolge Lebensräume für Flora und Fauna und tragen zum Erhalt der Artenvielfalt und zum Klimaschutz bei. Zudem kühlten sie ihre Umgebung im Sommer und zeigten zu jeder Jahreszeit ein anderes Gesicht. „Naturfreundliche Gärten und Vorgärten erfüllen wichtige ökologische Funktionen und besitzen einen besonderen Wert für die Lebensqualität in unserer Stadt. Es wäre daher schön, wenn sich möglichst viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger an dem Wettbewerb beteiligen würden“, wünscht sich Gisela Lampe, Leiterin des Umweltamtes der Stadt Wolfsburg.

Sonderpreis für die Umwandlung eines „Schottergartens“ in einen naturnahen Garten

Bei dem Wettbewerb „Naturnahe Gärten und Balkone gesucht“ soll nicht nur die Natur gewinnen. Auch für die Teilnehmer würden Preise bereitgehalten. Für die Umwandlung eines „Schottergartens“ in einen naturnahen Garten werde sogar ein Sonderpreis ausgelobt. Der Wettbewerb findet zum dritten Mal statt, und die Organisatoren hoffen auf eine genauso gute Resonanz wie in den vergangenen Jahren.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

So kann jeder teilnehmen

Wer sich an dem Wettbewerb beteiligen möchte, sendet bis zu drei aktuelle und aussagekräftige Fotos aus seinem Garten oder von seinem Balkon mit ein paar beschreibenden Worten an das Naturschutz-Zentrum in der Lönsstraße 5a, 38440 Wolfsburg, E-Mail: nzwob@wolfsburg.de. Einsendungen sind bis Ende August 2023 möglich. Eine Auswahl der eingereichten Beiträge soll im Rahmen des Wettbewerbs öffentlich vorgestellt werden. Die Abschlussveranstaltung mit Auszeichnung der Gewinner soll im Herbst im Rathaus stattfinden.

Aktuelle Informationen zum Wettbewerb, aber auch Flyer mit Tipps und Hinweisen zur Gartengestaltung und Pflanzenauswahl stehen auf www.wolfsburg.de/wettbewerb2023 zur Verfügung.

„Wildbienen… und was wir für sie tun können“ lautet der Titel eines Vortrags des Biologen Manfred Wenst und des Wespenschutzbeauftragten der Stadt, Norbert Behrens, am 27. April ab 19 Uhr. Der Vortrag findet in der Evangelischen Familienbildungsstätte, An der Christuskirche 3a, statt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de