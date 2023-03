4200 Stiefmütterchen gepflanzt – Wolfsburg blüht auf

Eine grüne und blühende Stadt – dafür gibt der Geschäftsbereich Grün der Stadt Wolfsburg aktuell alles, teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei sollen die Pflanzen der Stadt zufolge nicht nur das Auge erfreuen, sondern auch Vögeln und Insekten als Nahrung und Unterschlupf dienen.

Narzissen, Krokusse, Schneeglöckchen und Tulpen

Bereits erfolgt seien die Frühjahrsbepflanzungen in der Innenstadt und an weiteren Standorten im Stadtgebiet. Insgesamt wurden nach Angaben der Stadt 4200 Stiefmütterchen gepflanzt, wovon 1000 Stück am neuen Wolfsburg-Schriftzug am Detmeroder Kreuz ihren Platz gefunden haben. Bereits in Blüte stehen die Frühjahrspflanzen wie Narzissen, Krokusse, Schneeglöckchen oder Tulpen an den Straßenrändern und vor den Designer Outlets Wolfsburg.

Wiesenmischung auf einer Fläche von insgesamt 400 Quadratmetern

Seit dieser Woche probiere die Stadt zudem an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet eine neue Wiesenmischung auf einer Fläche von insgesamt 400 Quadratmetern aus. Hierbei handele es sich um Zwiebelpflanzungen sommerblühender Lilien, die zur Verlängerung des Blühzeitraumes mit einer Saatgutmischung kombiniert würden. Diese bunte Sommerwiese werde entlang der Schulenburgallee, an der Christuskirche, der Braunschweiger Straße sowie im Schlosspark Fallersleben bis zum Frost mit Blüten und Duft erfreuen und gleichzeitig Insekten und Vögeln Nahrung und Schutz bieten. Außerdem seien entlang des Dresdener Rings (Westhagen) Pflanzungen erneuert worden, die im Laufe des Jahres einen Blütenansatz entwickeln müssten.

Schlossknoten und Barockgarten sollen mit Sommerblumen neu gestaltet werden

Die diesjährigen Pflegemaßnahmen an den Staudenflächen im Stadtgebiet sollen in den nächsten Wochen beginnen. Bis etwa Ende Mai würden die Stauden dann anfangen zu blühen. Auch in diesem Jahr sollen der Schlossknoten und der Barockgarten mit Sommerblumen neu gestaltet werden. Diese Bepflanzung werde – wie in den vergangenen Jahren – nach den Eisheiligen (Mitte Mai) durchgeführt.

Als Blickfang würden die Beete und Bienenweiden an sanierten Straßen und Quartieren mit neuen Staudenmischpflanzungen angelegt und sollen die Flächen bald ganz bedecken, um das Bild in der Innenstadt freundlich und ökologisch zu gestalten.

red

