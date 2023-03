Wolfsburg. 18 Etagen, 170 Parteien, ein privates Schwimmbad. Das ist das Schillerteichcenter in Wolfsburg. Ulrike van Geuns-Rosch hat uns die Tür geöffnet.

Wenn Ulrike van Geuns-Rosch aus ihrem Küchenfenster schaut, hat sie von den Volkswagen-Kraftwerken über das Schloss Wolfsburg bis hin zur Volkswagen-Arena und zum Stadion am Elsterweg alles im Blick.

Die Wolfsburgerin Ulrike van Geuns-Rosch wohnt in der zehnten Etage des Schillerteichcenters. An ihrem Lieblingsplatz mit Blick auf den Schillerteich trinkt die gebürtige Ostfriesin gern Tee oder liest.

Ulrike van Geuns-Rosch vor ihrer Wohnungstür. Die ist, wie auch die Rückwand des Balkons und andere Details im Schillerteichcenter, in Orange gehalten.

Wohnen in Wolfsburg Hochhaus-Koloss: So lebt es sich im Schillerteichcenter

Wenn Ulrike van Geuns-Rosch morgens um 6.15 Uhr schwimmen geht, hat sie es nicht weit. Noch vor dem ersten Tee fährt die Wolfsburgerin mit dem Fahrstuhl aus der zehnten Etage des Schillerteichcenters ins Erdgeschoss, verlässt kurz das Haus, schließt ein paar Meter weiter eine Tür auf und läuft zwei Treppen hoch. Dort befindet sich das Hallenbad des Hochhaus-Kolosses in der Innenstadt.

Die gebürtige Ostfriesin erinnert sich noch genau an den Tag, an dem sie das erste Mal im Schillerteichcenter war. In den 80er-Jahren war das, bei einem Besuch bei einem Kollegen ihres Mannes. Eine eigene Sauna! Ein eigenes Schwimmbad! Die ehemalige Niedersachsenmeisterin im Rückenschwimmen war sofort Feuer und Flamme. Hier wollte sie auch leben. „Aber es hat sich nicht ergeben“, sagt die 66-Jährige.

Zumindest vorerst. Als van Geuns-Rosch aber vor zehn Jahren umziehen wollte, stieß sie auf ein Wohnungsinserat in der Zeitung. Beim Besichtigungstermin stellte sich heraus: Die Wohnung war im Schillerteichcenter. Der Blick in die abgewohnten Räume desillusionierte trotzdem. „Ich wollte gleich wieder raus“, erinnert sie sich. „Dann bin ich vor bis an die Fensterfront getreten. Und das war es.“

Wohnung mit Weitblick im Wolfsburger Schillerteichcenter

Hier an der Fensterfront in ihrem hellen, komplettrenovierten Wohnzimmer in der zehnten Etage befindet sich heute ihr Lieblingsplatz. Zwei Sessel und ein Tischchen, das noch aus dem Besitz ihrer Eltern stammt, sind ganz auf den Ausblick ausgerichtet. Grün, so weit das Auge reicht, hinter dem Steimker Berg ganz klein der Sprungturm des VW-Bades, weiter westlich der Klieversberg. Und zu ihren Füßen: der Schillerteich. Ulrike van Geuns-Rosch sitzt hier, wenn sie Besuch hat oder auch allein. Gerne mit einem Tee oder einem guten Buch.

Würde die Wolfsburgerin nur zwei Etagen weiter oben wohnen, im zwölften der achtzehn Stockwerke, könnte sie bei gutem Wetter sogar bis zum Brocken schauen. „Aber hier ist es natürlich auch toll“, sagt sie.

170 Parteien leben auf 18 Etagen

Das Schillerteichcenter: 13 bis 18 Etagen. 172 Eigentumswohnungen. Eigenes Schwimmbad. Höhe 55 Meter. Geplant waren drei Häuser in U-Form, das wurde aber aufgrund von Bürgerprotesten nicht umgesetzt. Foto: LARS LANDMANN / Regios24 / FUNKE Foto Services

Das Schillerteichcenter wurde an einer Stelle gebaut, an der vorher eine Mühle und ein Sägewerk standen. Einst waren sogar noch zwei weitere Blöcke geplant. Doch es blieb bei einem Hochhaus für rund 170 Parteien.

Das bietet einigen Komfort, der anderen Hochhäusern fehlt. Neben dem gut geheizten Hallenbad mit seinem 17,5-Meter-Becken im 70er-Jahre-Ambiente aus gelben Säulen und braunen Kacheln befindet sich eine Sauna, die zweimal wöchentlich angeheizt wird. Dann gibt es Zeitfenster, in denen Männer, Frauen und gemischte Gruppen schwitzen können.

Schwimmbad, Sauna und ein Tischtennisraum

Auch ein Gymnastikraum ist im Eingang mit der Adresse Am Mühlengraben 24 vorhanden. Zudem ein Tischtennisraum mit orangefarbenen Stühlen, in dem sich regelmäßig Bewohner des Schillerteichcenters verabreden, um Bälle über die grüne Platte zu jagen. Weiter oben gibt es auch noch einen Gemeinschaftsraum mit Küche für Feiern.

All das wird penibel gepflegt. Zwei Hausmeister sind im Einsatz und nach Erfahrung von Ulrike van Geuns-Rosch jederzeit für die Anliegen der Wohnungseigentümer und wenigen Mieter da.

Hochhausbewohner pflegen die Gemeinschaft

Im hauseigenen Hallenbad mit 17,5-Meter-Becken können die Bewohner des Schillerteichcenters ab 6 Uhr morgens Bahnen ziehen. Foto: Stephanie Giesecke / WN

Was der Sporttrainerin besonders gut gefällt, ist die Gemeinschaft. „Wir haben ein sehr gutes nachbarschaftliches Verhältnis“, erzählt sie. Man weiß, wer wann im Schwimmbad oder in der Sauna ist. Wenn ein Paket abgegeben wird, passen alle auf, dass es auch beim richtigen Empfänger landet. Und während des ersten Corona-Lockdowns fand sich schnell eine Nachbarin, die jeden Tag mit van Geuns-Rosch sechs bis zehn Kilometer durch das Hasselbachtal lief.

„Ich empfinde es als großes Glück, hier zu wohnen“, sagt die 66-Jährige. Sie sieht auch ihre Zukunft im Schillerteichcenter. Mit den Aufzügen ist es barrierearm. Im Erdgeschoss befindet sich eine Tagespflegeeinrichtung, die einige ältere Bewohner des Hauses auch zum Essen besuchen. Von dort hat ein Pflegedienst kurze Wege zu den Senioren auf den Etagen.

Räume werden von der Sonne erwärmt

Komfortabel ist in den aktuellen Zeiten hoher Energiepreise auch die Nord-Süd-Ausrichtung von van Geuns-Roschs 76-Quadratmeter-Wohnung. Dank der großen Fensterfront im Süden muss sie nach eigenen Angaben selbst im tiefsten Winter nicht heizen. Nur an das Rauschen des Verkehrs auf dem Berliner Ring, das auch in der zehnten Etage noch auf dem Balkon zu hören ist, musste sie sich gewöhnen.

Bemerkenswert ist der Blick aus dem Küchenfenster. Hier schaut die Wolfsburgerin von oben direkt ins Stadion am Elsterweg. Sie sieht zudem: die Berliner Brücke und Schloss Wolfsburg, das alte Kraftwerk, das moderne Heizkraftwerk von Volkswagen und die halbe Innenstadt. Ein chinesischer Freund, erinnert sie sich, habe der Wohnung vor Jahren einmal ein sehr gutes Feng Shui attestiert. Ob das stimmt, weiß van Geuns-Rosch natürlich nicht genau. Aber sie fühlt sich sehr wohl im Schillerteichcenter.

