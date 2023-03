„Café-Anna-Feeling“ soll in Wolfsburg erhalten bleiben

Pastor Matthias Weindel (links), Hilma Wolf-Doettinchem (rechts) vom Kirchenvorstand, Ruth Thormeier (Mitte), die das Organisationsteam leitet, und die anderen Ehrenamtlichen laden jeden Dienstag und Donnerstag zum Mittagessen in den Martin-Luther-Saal der Stadtkirchengemeinde, An der Christuskirche, ein.

„Beim Mittagessen wird nicht nur übers Wetter und über Krankheiten geredet“, ist sich Pastor Matthias Weindel sicher. Im Gegenteil. Es seien mittlerweile unter den (Stamm-)Gästen richtige Freundschaften entstanden, man würde sich über Persönliches austauschen, von Erlebnissen berichten, Anekdoten zum Besten geben.

Café Anna am Reislinger Markt ist geschlossen

Seit zwölf Jahren offeriert die Stadtkirchengemeinde im Martin-Luther-Gemeindesaal links neben dem Gebäude, in dem auch die Familienbildungsstätte (Fabi) untergebracht ist, einen Mittagstisch. Eigentlich nur einmal in der Woche. Aber seit das Café Anna am Reislinger Markt geschlossen hat, wurde das Angebot ausgeweitet: Jetzt gibt’s was Warmes nicht nur am Dienstag, sondern auch am Donnerstag, an beiden Tagen im Anschluss sogar noch selbst gebackenen Kuchen.

„Wir wollten ein bisschen Café-Anna-Feeling herübertransportieren“, sagt Ruth Thormeier. Die

62-Jährige hat das Anna nicht nur gegründet und jahrelang geleitet, sie hat auch jetzt den Hut beim Mittagstisch-Orga-Team auf. Zwar wird sie Ende April offiziell in Rente gehen, damit „ihr Gesicht der Gemeinde aber erhalten und die Kontinuität bestehen bleibt“, stellt diese sie stundenweise wieder an. Matthias Weindel: „Ruth Thormeier war die Seele des Cafés und hat für das leibliche und das seelische Wohl der Besucher gesorgt, so soll es auch beim Mittagstisch bleiben.“

„Viele Menschen vereinzeln in unserer Gesellschaft immer mehr“

Um Punkt 10.45 Uhr öffnen sich die weißen Holztüren zum Gemeindesaal, dann müssen die zehn Ehrenamtlichen, die dem Team derzeit angehören, acht davon waren zuvor auch im Anna engagiert, erst einmal die Tische und Stühle aufstellen, Tischdecken auflegen, Besteck, Gläser und Kaffeetassen sowie schöne Deko in Form von Blümchen in Vasen und Kerzen aufstellen. Das Essen – heute gab es Szegediner Gulasch und Kartoffeln, zum Nachtisch Käsekuchen und frisch gebackene Waffeln – wird vom Küchenbetrieb, der im Kinder- und Familienzentrum Martin-Luther im Schachtweg ansässig ist, geliefert. Donnerstags wird ohne Fleisch gekocht: Da gibt es mal Gemüselasagne, Sellerie-Schnitzel oder Ofengemüse mit Folienkartoffeln. Den Kuchen backen zwei, drei Frauen aus der Gemeinde. „Das Essen ist sehr gut, der Salat immer knackig frisch. Ich habe wirklich hohe Ansprüche, habe aber meine Vorurteile gegenüber Kantinen-Essen gänzlich revidiert“, urteilt Ruth Thormeier. Und den Besuchern scheint’s auch zu munden. „Wir haben regen Zulauf, uns suchen immer so um die 35, in Spitzenzeiten sogar 50 Gäste auf“, freut sich Hilma Wolf-Doettinchem vom Kirchenvorstand, die sich diese Tatsache so erklärt: „Viele Menschen – gerade ältere und Alleinstehende – vereinzeln in unserer Gesellschaft immer mehr. Da ist es ein Erlebnis, gemeinschaftlich zu speisen, sich rege auszutauschen. Auch genießen es viele, direkt am Tisch sitzend ihr Essen serviert zu bekommen. Das hat etwas Entspannendes.“

Ehrenamtliche wollen Holzterrasse sanieren

Es würden sogar Menschen den Weg in dem Gemeindesaal finden, „die sonst nicht in die Kirche kommen“, geschweige denn Gemeindemitglieder sind. „Wir schaffen hier eine liebevolle Atmosphäre und pflegen wertschätzenden Umgang miteinander“, betont Ruth Thormeier. Pastor Matthias Weindel:

„Jeder ist willkommen.“ Wenn das Angebot weiterhin so gut angenommen wird, soll das Areal hinter der Theke, an der derzeit das Essen ausgegeben wird, zur Küche ausgebaut werden, damit die Mahlzeiten dann hier direkt zubereitet werden können. Und im Sommer soll auf der an den Saal angrenzenden Holzterrasse diniert werden. Dazu muss diese jedoch mal in einer „gemeinschaftlichen Aktion von Ehrenamtlichen“ grundlegend saniert werden.

Kontakt und Öffnungszeiten

Jeden Dienstag findet um 12 Uhr eine Andacht in der Christuskirche statt, ab 12.20 Uhr öffnen sich die Türen zum Martin-Luther-Gemeindesaal (An der Christuskirche 3), wo erst ein Mittagessen, dann bis zirka 14 Uhr Kaffee und Kuchen serviert werden. Donnerstag wird der vegetarische Mittagstisch von 12 bis 14 Uhr offeriert, auch hier gibt’s Kuchen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Person, Bedürftige erhalten auf Nachfrage das Essen kostenfrei. Für Kaffee, Tee und Kuchen wird um Spenden gebeten.

Weitere Ehrenamtliche zur Ausweitung des Angebotes werden gesucht. Interessierte können sich im Gemeindebüro unter Telefon (05361) 8933333 oder bei Pastor Matthias Weindel (05361) 89 33339 melden. Es werden Spenden für den Ausbau der Küche und die Sanierung der Holzterrasse benötigt.

