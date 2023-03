Wolfsburger Hauptstraße gesperrt – und keiner weiß es

Wolfsburg. Die Nordsteimker Straße in Wolfsburg ist gesperrt. Viele Autofahrer, die aus der Stadt rauswollen, merken das erst, wenn es zu spät ist.

Auf der Nordsteimker Straße finden seit Montag Bauarbeiten statt. Die L 322 ist darum gesperrt. Viele Autofahrer stellten das am ersten Tag erst fest, als sie schon vor der Baustelle standen.

Die Nordsteimker Straße (L 322) in Wolfsburg ist seit Montag auf Höhe des neuen Stadtteils Steimker Gärten in beide Richtungen gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten. Mit der Umleitung läuft es indes alles andere als glatt.

Stadtauswärts herrschte auf der Nordsteimker Straße am späten Montagvormittag trotz Sperrung noch reger Verkehr. Autos, Wohnmobile und andere Fahrzeuge mit Wolfsburger und auswärtigen Kennzeichen rollten in Richtung Südosten. Denn die Fahrer stellen erst vor der Baustelle fest, dass es auf der Landesstraße nicht weitergeht – und müssen wenden.

Ursache des Durcheinanders: Am Berliner Ring, von dem die Verkehrsteilnehmer auf die Nordsteimker Straße abbiegen, gibt es keinerlei Hinweise auf die gekappte Haupteinfallstraße. Gelbe Schilder weisen wie immer den Weg in Richtung A 2 und Königslutter. Erst an der Nordsteimker Straße selbst steht hinter der Einmündung Walter-Flex-Weg ein kleines blaues Sackgassenschild, das sich leicht übersehen lässt und offenbar von vielen Autofahrer auch übersehen wird.

Nordsteimker Straße in Wolfsburg ist seit Montag gesperrt

Der Routenplaner Google Maps zeigt die Sperrung aktuell ebenfalls nicht an. Laut dem viel genutzten Gratis-Navigationssystem dauert die Fahrt vom Walter-Flex-Weg nach Nordsteimke mit dem Auto weiterhin sechs Minuten. Auf dem in der Realität gesperrten Abschnitt zeigt eine orangefarbene Markierung lediglich stockenden Verkehr an.

Die Umleitung führt über den Berliner Ring, die Dieselstraße und die L 290. Ortskundige nehmen auch gerne den kürzeren Weg über die Reislinger Straße und Sandkrugstraße. Die Umleitung endet am Hehlinger Kreisel. Stadteinwärts kommt es an der Sandkrugkreuzung zu längeren Wartezeiten als gewohnt.

Autofahrer stranden vor der Baustelle

Die Nordsteimker Straße in Wolfsburg: Auch in Richtung Innenstadt ist hier momentan kein Durchkommen. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten, die bei gutem Wetter und einem reibungslosen Ablauf am Gründonnerstag, 6. April, enden sollen. Die Stadt Wolfsburg hat die Straßensperrung sicherheitshalber bis zum 11. April beantragt. Wenn die Arbeiter früher fertig werden, soll die L 322 schon am Abend des 6. April wieder freigegeben werden.

Gebaut wird an der Nordsteimker Straße der Anschluss für die Alternative Grüne Route als schnelle Trasse für Busse und Radfahrer. Im November fand der symbolische Spatenstich für den Abschnitt statt, der durch die Steimker Gärten führt. Er soll im Spätsommer fertig werden.

In den Osterferien finden am gesperrten Bereich Fräs-, Profilierungs-, Asphalt- und Markierungsarbeiten statt. Der Weiterbau des nächsten AGR-Abschnitts zwischen den Steimker Gärten und Hehlingen sollte eigentlich in der vergangenen Woche vom Rat beschlossen werden. Doch die Vorlage wurde von der Tagesordnung genommen. Es gibt noch Beratungsbedarf.

Keine Hinweise auf Google Maps und am Berliner Ring

Es könnte sein, dass es auf der Nordsteimker Straße auch nach Aufhebung der Sperrung noch zeitweise zu Verkehrseinschränkungen kommt: Wenn noch Restarbeiten erledigt werden müssen, während die Straße schon wieder freigegeben ist.

„Weil die Kalkulation der Arbeitszeiten sehr knapp erfolgte, lässt sich eine Freigabe vor Ostern nicht definitiv zusagen“, schrieb die Stadtverwaltung vorab über die Baustelle. „Wir sind sehr bemüht, die Einschränkungen für die am Verkehr Teilnehmenden zu minimieren, müssen aber doch um Verständnis für die anstehenden Behinderungen werben“, so Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Die Bewohner der Steimker Gärten kommen aus Richtung Innenstadt jederzeit in ihren Stadtteil. Für Radfahrer und Fußgänger ist der Weg entlang der Nordsteimker Straße während der Bauarbeiten nicht gesperrt. Sie können die Baustelle im Gegensatz zum motorisierten Verkehr passieren.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de