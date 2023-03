Erneuter Streik: Montag bleiben die Busse in Wolfsburg stehen

In ganz Deutschland treten am Montag die Gewerkschaften Verdi und EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) gemeinsam in den Streik. Konkret für Wolfsburg heißt das: Am 27. März fahren den gesamten Tag lang keine Busse der Verkehrs-GmbH.

Erneut müssen sich die Wolfsburger auf große Einschränkungen im ÖPNV gefasst machen. Die Busse der WVG sind demnach von Betriebsbeginn bis Betriebsende nicht im Einsatz. „Lediglich die Fahrten der Subunternehmer finden statt“, schreibt die WVG auf ihrer Internetseite. Die Streikfahrpläne sind zu finden unter www.wvg.de.

Bereits in der vergangene Woche hatten die Busfahrer die Arbeit niedergelegt, um mehr Druck in die Tarifgespräche im öffentlichen Dienst zu bringen. Vor dem neuerlichen Streik erklärt Verdi-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller: „Es liegt ein indiskutables Angebot vor, das für unsere Mitglieder Reallohnverluste bedeutet und nicht annähernd einen Ausgleich für die Inflation bietet. Das geht so nicht, das können sich die Beschäftigten nicht leisten.“

Soziale Komponente spielt eine Rolle

Beim ÖPNV komme noch dazu, dass wegen der geringen Löhne und der harten Arbeitsbedingungen kaum nach Fahrer zu finden seien. Ohne eine deutliche Veränderung bei den Gehältern sei bald noch weniger ÖPNV auf der Straße oder Schiene zu sehen als jetzt der Fall. „Gerade bei den unteren und mittleren Lohngruppen spielt die soziale Komponente eine besondere Rolle, deswegen brauchen wir nicht nur die 10,5 Prozent, sondern auch den Mindestbetrag von 500 Euro“, so Wertmüller.

