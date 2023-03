Wolfsburg. In Wolfsburg ist es am Wochenende zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Ein 34-Jähriger hatte 2,5 Promille in Fallersleben intus.

Mit 2,5 Promille war ein Fahrer am Samstag in Fallersleben unterwegs. Bei der Kontrolle wurde er zunehmend aggressiv: Die Polizei brachte ihn in die Ausnüchterungszelle. (Symbolbild)

Blaulicht Wolfsburg Fahrer mit 2,5 Promille in Fallersleben unterwegs

Am Sonntagvormittag wurde ein 34 Jahre alter Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn mit seinem Pkw durch Fallersleben, obwohl er stark betrunken war – das meldet die Polizei am Montag. Bei der Kontrolle wurde der Mann zunehmend aggressiv und musste zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle.

Betrunken am Steuer in Wolfsburg

Eine Zeugin meldete der Polizei am Sonntagvormittag einen offenbar angetrunkenen Autofahrer in der Straße Westrampe im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben. Dieser fuhr in Schlangenlinien vor der Anruferin und geriet teilweise auf die Gegenfahrbahn.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei der Kontrolle des 34-Jährigen starken Alkoholgeruch fest: Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,5 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe im Klinikum an. Im Laufe der Fahrt dorthin und bei der Blutentnahme verhielt sich der Fahrer zunehmend aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens und seiner starken Alkoholisierung wurde der Mann in Gewahrsam genommen und nach seiner Ausnüchterung wieder entlassen. Seinen Führerschein behielten die Ermittler bis auf Weiteres ein.

