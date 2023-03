Einbruch in Wolfsburg – Bewohnerin sieht währenddessen fern

Wolfsburg. Am Mittwochabend saß die Seniorin vor dem Fernseher, als die Einbrecher bereits dabei waren, das Schlafzimmer zu durchwühlen.

Am Mittwochabend sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hattorfer Straße im Wolfsburger Stadtteil Mörse eingebrochen, obwohl sich die Hauseigentümerin im Haus befand. Die ältere Dame bekam von dem Einbruch nichts mit. Die Täter konnten mit erbeutetem Schmuck unerkannt flüchten.

Laut der Polizei Wolfsburg saß die Seniorin am Mittwochabend im Wohnzimmer und sah fern. Als ihr Mann am späten Abend nach Hause kam, stellte er zu seiner Verwunderung fest, dass es im Haus recht kalt war. Als er sich auf die Suche begab, sah er die angekippte Terrassentür und ein durchwühltes Schlafzimmer.

Einbrecher hatten sich zuvor durch die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft. Im Schlafzimmer stahlen sie Schmuck und flüchten anschließend wieder. Die ältere Dame bemerkte den Einbruch nicht. Ob die Täter die Hausbesitzerin wahrgenommen haben und sich deshalb nicht weiter im Haus bewegt haben, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

