Wolfsburger-Outlet-Diebe geschnappt – 4.500 Euro Beute

Wolfsburg. Die Polizei nahm am Mittwoch zwei Diebe fest, die im Designer-Outlet in Wolfsburg etliche Kleidungsstücke verschwinden lassen hatten.

Zwei Ladendiebe konnten am Mittwochnachmittag in dem Designer-Outlet in Wolfsburg dingfest gemacht werden. Dabei wurde bei den beiden 30 und 36 Jahre alten Männern aus Potsdam Diebesgut im Gesamtwert von 4.500 Euro festgestellt.

Begonnen hatte es am Mittwochnachmittag, als gegen 16 Uhr die Angestellten verschiedener Geschäfte den örtlichen Sicherheitsdienst alarmierten. Zwei männliche Personen führten einen Koffer mit sich und verhielten sich sehr auffällig.

Durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden die beiden männlichen Personen wenig später in einem Laden angetroffen und gebeten, den mitgeführten Koffer zu öffnen. Im Koffer befanden sich zuvor gestohlene Kleidungsstücke. Eine weitere gestohlene Jacke trug einer der beiden Verdächtigen am Körper.

Die beiden Männer wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle gebracht. Bei der Durchsuchung der Personen und der getragenen Kleidung fanden die Beamten zwei Schließfachschlüssel, die zu den Schließfächern in dem Einkaufszentrum gehörten. Als die Beamten die beiden Fächer öffneten staunten sie nicht schlecht: Darin befand sich noch mehr gestohlene Kleidung im Gesamtwert von 4.500 Euro, sowie ein weiterer Koffer, der zum Abtransport der Beute verwendet werden sollte.

Die beiden Männer aus Potsdam wurden am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Wolfsburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen beide Beschuldigte Untersuchungshaft anordnete.

