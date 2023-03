Kreis Gifhorn: Heizdecke gerät in Brand – Einsatz für Feuerwehr

Müden. Nächtlicher Alarm für die Feuerwehren: In Müden (Kreis Gifhorn) brannte es in einem Haus. Am Ende ging es glimpflich aus.

In Müden (Kreis Gifhorn) war am Samstagabend eine Heizdecke in Brand geraten. Die Feuerwehr brachte Heizdecke, Matratze und Bettdecke ins Freie und löschte dort. Verletzt wurde niemand.

Ein Gebäudebrand hat am Samstagabend die Feuerwehren in Müden (Kreis Gifhorn) beschäftigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Alarm ging gegen 23.45 Uhr ein, an der Hauptstraße in Müden sollte ein Gebäude brennen.

Die 73-jährige Bewohnerin war bereits von Angehörigen gerettet worden und befand sich in Sicherheit. Im Schlafzimmer des Hauses brannte eine Heizdecke. Die Einsatzkräfte brachten sie, sowie die Matratze und Bettdecke unter Atemschutz ins Freie und löschten dort ab. So entstand kein Wasserschaden am Gebäude.

Hochleistungslüfter pusten Rauch aus der Wohnung

Mit Hochleistungslüftern sorgte die Feuerwehr anschließend für eine rauchfreie Wohnung, bevor der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden kommte. Für die Dauer war die Hauptstraße in Müden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren 48 Kräfte aus Müden-Dieckhorst, Flettmar, Hahnenhorn, Meinersen und Ahnsen. Vize Samtgemeindebrandmeister Andre Eckstein übernahm die Einsatzleitung. Ein Rettungswagen befand sich in Bereitschaft.

