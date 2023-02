Wolfsburg: Anwohner-Parkgebühr soll nicht ganz so heftig steigen

Die Gebühren fürs Anwohner-Parken will die Stadtverwaltung kräftig erhöhen – auf das Zehnfache: Statt bisher 30 Euro sollen Parkausweis-Inhaber künftig 300 Euro pro Jahr zahlen. Doch ob es dazu kommt, ist ungewiss.

Kämmerer und Ordnungsdezernent Andreas Bauer erhofft sich davon schon 2023 Extra-Einnahmen von 225.000 Euro, ab 2024 dann 450.000 Euro. Doch nicht nur unter den Betroffenen, sondern auch in der Politik regt sich Widerstand gegen diesen extremen Preissprung.

Erhöhung der Anwohner-Parkgebühren auf nur 120 Euro vorgeschlagen

Der Bürgerdienste-Ausschuss beriet nun final über den Haushaltsplan für seinen Bereich. Dazu gab es einen Änderungsantrag der PUG: Ausschuss-Vorsitzender Andreas Klaffehn beantragte für seine Fraktion, die bisher „extrem niedrige Gebühr“ für die Anwohner-Parkausweise lediglich auf 120 Euro jährlich anzuheben. „Wir würden dem PUG-Antrag folgen und das im nächsten Jahr weiter beobachten“, erklärte Vize-Vorsitzender André Schlichting für die CDU.

Die SPD war noch nicht so weit, Sabah Enversen kündigte jedoch noch einen Änderungsantrag an. In einem Ausblick sagte er, dass es darin um eine differenzierte Betrachtung der Fahrzeuge, um die Sonder-Problematik am Klinikum und darum gehen solle, ob die Erhöhung „in einem Schluck“ erfolgen soll.

Bisher zahlen Inhaber von Anwohner-Parkausweisen in Wolfsburg, wie hier in der Friedrich-Ebert-Straße, 30 Euro jährlich. Die Stadtverwaltung schlägt eine Erhöhung auf 300 Euro vor. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Ordnungsdezernent verteidigt Vorschlag der Stadt Wolfsburg

Die AfD forderte sogar den kompletten Verzicht auf höhere Anwohner-Parkgebühren. „Eine Verzehnfachung ist wirklich außerordentlich“, es sei eine Kostensteigerung ohne Gegenwert für die Bürger, kritisierte Thomas Schlick.

Doch der Ordnungsdezernent verteidigte den Verwaltungsvorschlag: „Wir erreichen mit der bisherigen Gebühr nicht einmal unseren Aufwand für die Ausstellung der Parkausweise“, sagte Bauer.

Bürger protestieren mit Unterschriften-Aktion gegen Gebührenerhöhung

Der Ausschuss lehnte den AfD-Antrag ab, der PUG-Antrag ging einstimmig durch. Der entsprechend geänderte Teil-Haushalt Bürgerdienste wurde so verabschiedet.

Ihren Protest gegen die von der Stadt vorgeschlagene saftige Erhöhung der Anwohner-Parkgebühren dokumentierten auch mehr als 200 Bürger und Bürgerinnen aus der Innenstadt. Einer der Betroffenen ist Lothar Scharringhausen, der in der Friedrich-Ebert-Straße wohnt und schon seit Jahren einen Anwohner-Parkausweis nutzt. Er sammelte Unterschriften und überreichte diese am Mittwoch Oberbürgermeister Dennis Weilmann und dem Ordnungsdezernenten. Im Gespräch mit ihnen machte Scharringhausen deutlich, dass die Anwohner eine Verteuerung ihrer Parkausweise auf 300 Euro jährlich als viel zu hoch ablehnen.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Anwohner schlägt Parkausweis für gesamte Innenstadt vor

„Die vielen Unterschriften hatte ich innerhalb weniger Stunden zusammen“, berichtete der Wolfsburger, von Betroffenen und Unterstützern. „Es arbeiten nicht alle bei VW, und auch für Rentner wären 300 Euro sehr viel Geld. Und der Anwohner-Ausweis ist ja keine Garantie, dass man in seiner Straße einen Parkplatz findet.“ Daher lautet sein Vorschlag, dass der künftig für die gesamte Innenstadt gilt.

Mit einer Erhöhung auf 120 Euro im Jahr könnte Scharringhausen selbst leben. Er hat seinen Parkausweis sicherheitshalber schon bis 2024 verlängert, um einer Verteuerung vorerst zu entgehen.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de