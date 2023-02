Für Bauarbeiten: Kreisstraße in Wolfsburg wird 2023 gesperrt

Für zwei Wochen soll die Brunsroder Straße (K 70) zwischen Wolfsburg-Ehmen und Klein Brunsrode in diesem Jahr gesperrt werden. Die Stadt Wolfsburg plant eine Deckensanierung.

Sie führt von Wolfsburg-Ehmen in Richtung Brunsrode und wird sowohl von Autofahrern aus Wolfsburg als auch von Pendlern aus den Kreisen Gifhorn und Helmstedt genutzt. Voraussichtlich zwei Wochen lang müssen sie sich andere Wege suchen. Denn die Stadt Wolfsburg plant für Straßenarbeiten eine Sperrung der K 70.

Die Kreisstraße, die auf diesem Abschnitt Brunsroder Straße heißt, soll in der zweiten Jahreshälfte eine Deckensanierung erhalten. Rund 300.000 Euro müsste der Rat der Stadt Wolfsburg dafür freigeben. Nach Meinung der Stadtverwaltung sind die Arbeiten dringend angeraten.

„Die Deckensanierung auf der Brunsroder Straße K 70 ist notwendig, da die Asphaltflächen erhebliche Beschädigungen, wie zum Beispiel Spurrinnen, Verschiebungen, Verwalkungen, Risse und Verformungen aufweisen“, erklärt der Geschäftsbereich Straßenbau in der Ratsvorlage. Die Deckensanierung sei nicht nur erforderlich, um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen, sondern auch, um tiefergehende Schäden und somit eine kostenintensive Grunderneuerung zu verhindern.

Saniert werden soll ein 6200 Quadratmeter großer Abschnitt zwischen Ehmen und Klein Brunsrode. Die geplante Vollsperrung südlich der Einmündung Schacht II begründet die Kommune mit der Sicherheit der Arbeiter. Sie kündigt ein Umleitungskonzept an.

Der Ortsbürgermeister von Ehmen, Peter Kassel, würde sich freuen, wenn es 2023 klappt mit der Straßensanierung. „Es wäre Gott sei Dank eine Straße weniger, die saniert werden muss“, sagt er. „Es gibt noch mehr Straßen, bei denen es schön wäre.“

Berücksichtigt werden sollten nach Kassels Meinung auf jeden Fall die Bauarbeiten an der Weddeler Schleife. „Es macht keinen Sinn, die Straße zu sanieren, wenn der Bauverkehr sie anschließend wieder abfährt“, so der Christdemokrat.

Die Stadt Wolfsburg scheint das auf dem Schirm zu haben. Sie kündigt die Deckensanierung auf der K 70 für das dritte oder vierte Quartal des Jahres an, „in Abhängigkeit der Brückenbaumaßnahmen Weddeler Schleife“. Auch Abstimmungen mit den Landwirten sollen stattfinden.

Die Kommune will in diesem Jahr für insgesamt rund 3,7 Millionen Euro Straßen, Gehwege und Radwege erneuern. Unter anderem plant sie, den nächsten Abschnitt der B 188 in Vorsfelde zu sanieren und die Sauerbruchstraße als Zufahrt zum Klinikum Wolfsburg zu erneuern.

