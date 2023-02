Wolfsburg. Der Laden der Donut-Kette zieht unter neuer Leitung in die Wolfsburger Fußgängerzone um. Wann es losgeht und was die Betreiber planen.

Familie Karakas eröffnet in der Wolfsburger Porschestraße, gegenüber von WKS, den Donut-Laden „Royal Donuts". Hier zu sehen sind Zeynep (links) und Abdul Melik Karakas.

Neueröffnung Royal Donuts: Neue Filiale eröffnet in Wolfsburger Porschestraße

Donuts mit Schokoladenglasur, Milchschnitte-Topping oder Nutella-Füllung: Wolfsburgerinnen und Wolfsburger können sich ab Freitag durch das Sortiment von „Royal Donuts“ in der Porschestraße probieren. Bis zu 150 verschiedene Varianten der Teigteilchen bietet Familie Karakas in der neuen Filiale gegenüber von WKS an.

Die süßen Kringel der Franchise-Kette gibt es seit eineinhalb Jahren in Wolfsburg. Im Juni 2021 eröffnete das erste Geschäft an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Vor einigen Wochen hat Familie Karakas das Geschäft übernommen und ist kürzlich in den Laden im ehemaligen Bären-Treff in der Fußgängerzone umgezogen. Ende der Woche wird nun Eröffnung gefeiert.

Royal Donuts eröffnet neue Filiale in der Wolfsburger City

„Ich bin immer wieder an dem Bären-Treff vorbeigelaufen und dachte, das wäre der perfekte Laden“, erzählt Zeynep Karakas. Nachdem der Süßwarenladen kurz vor Weihnachten zumachte, hat die Familie, die aus dem Kreis Gifhorn kommt, das Geschäft übernommen. „Wir wollen den Leerstand in Wolfsburg füllen“, sagt Schwager Abdul Melik Karakas, dessen Familie seit Jahrzehnten in der Baubranche tätig ist.

In der Donut-Filiale laufen aktuell die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung am Freitag um 14.30 Uhr. Das Schild mit dem pinken Royal-Donuts-Logo hängt über der Eingangstür, die Schaufenster waren am Mittwoch noch mit braunem Papier abgeklebt. Rund zwei Monate dauerte der Umbau des ehemaligen Süßwarengeschäfts, berichtet Abdul Melik Karakas. Die Unternehmer haben neue Fliesen angebracht, den Laden gestrichen, eine Kühltheke für die süßen Leckereien eingebaut.

Die Auswahl soll groß werden: Neben klassischen Donuts stehen Crossnuts – eine Mischung aus Donut und Croissant – aber auch Moons, das sind kleine Teigkugeln mit Topping, auf der Karte. Die süßen Teilchen werden vor Ort frisch zubereitet und mit Glasuren und Cremes veredelt. Obendrauf kommen Toppings wie Kekse, Schokoriegel, Kokosraspeln, aber auch Obst. Die Leckereien gibt es zum Mitnehmen in Boxen. Und welche Empfehlungen haben die Franchisenehmer für Naschkatzen? „Den Crossnut mit Pistazienfüllung kann ich empfehlen“, betont Abdul Melik Karakas. Seine Schwägerin Zeynep ergänzt: „Ich liebe die Moons mit Schokolade.“

Im Frühjahr soll das Sortiment erweitert werden

Für festliche Anlässe wie Hochzeiten, Geburtstage oder aber den Valentinstag bieten die Franchisenehmer auch Torten auf Bestellung an. Zum Frühjahr will Familie Karakas das Angebot im Donut-Laden noch etwas erweitern. Dann sollen auch Smoothies, Milchshakes und Bubble Tea auf der Karte stehen. Zur Eröffnung am Freitag planen die Betreiber spezielle Aktionen.

Seit der Gründung im Jahr 2018 ist Royal Donuts rasant gewachsen. Das Unternehmen verkauft nach eigenen Angaben deutschlandweit süße Naschereien in mehr als 200 Niederlassungen. In den vergangenen Jahren ist ein Hype um die bunten Backwaren der Donut-Kette entstanden. Vielerorts gab es zu Filial-Eröffnungen lange Schlangen.

Auch in Wolfsburg war im Sommer 2021 viel los, als das erste Geschäft eröffnete. Ob es auch auf die neue Filiale in der City einen solchen Run gibt, wird sich zeigen. Abdul Melik Karakas ist sich jedenfalls sicher, dass das Angebot gut ankommen wird: „Das Interesse der Wolfsburger ist schon jetzt da. Viele wussten nicht, dass es Royal Donuts in Wolfsburg gibt.“

Geöffnet hat die Royal-Donut-Filiale in der Porschestraße 34 montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr. Am ersten Eröffnungswochenende macht das Geschäft auch am Sonntag, 5. Februar, von 12 bis 19 Uhr auf.

