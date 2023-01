Badeland Wolfsburg feiert 21. Geburtstag – mit Aktionen

Das Badeland Wolfsburg feiert seinen 21. Geburtstag. Aus diesem Anlass findet vom

30. Januar bis zum 5. Februar eine Geburtstagswoche mit Aktionen, Rabatten und Veranstaltungen statt, wie das Badeland mitteilt. Am 30. und 31. Januar werden Gutscheine und Freikarten verlost. Gäste der Sauna-Landschaft können sich dem Badeland zufolge am 1. Februar auf ein kostenfreies Geburtstagspeeling freuen. Am 2. Februar erhalten nach Angaben des Badelandes alle Gäste 21 Prozent Rabatt auf Eintrittskarten.

Lesen Sie mehr Nachrichten zum Badeland Wolfsburg:

Zum 1. März tritt die neue Preisstruktur für alle Bereiche des Badelandes in Kraft

Am Freitag, 3. Februar, fällt der Startschuss für ein Veranstaltungswochenende. Es gibt eine „Lange Saunanacht“ – ab 19 Uhr. Am Samstag, 4. Februar, steigt ab 14 Uhr eine Piratenparty. Mitglieder des Piratenclubs erhalten laut dem Badeland zu der Veranstaltung freien Eintritt. Am Sonntag, 5. Februar, findet eine Geburtstagsparty statt. Das Animationsteam bespaßt die Badegäste von 13 bis 17 Uhr. Während der Geburtstagswoche sollen die Bauarbeiten für die Trennung des Sport- und Spaßbades beginnen. Ab Mittwoch, 1. Februar, komme es daher zu leichten Beeinträchtigungen im Übergang zwischen den beiden Bereichen. Zum 1. März tritt die neue Preisstruktur für alle Bereiche des Badelandes in Kraft.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de