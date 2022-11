Feuer in Wolfsburg Wolfsburg: Auto geht an Kreuzung plötzlich in Flammen auf

An der Ampelkreuzung zwischen Reislinger Straße und Berliner Ring in Wolfsburg hat am Freitagnachmittag ein Auto in voller Ausdehnung gebrannt. Die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer unter Atemschutz – ein weiterer Trupp sicherte die Einsatzstelle ab. „Insgesamt wurden 500 Liter Wasser zum Löschen eingesetzt“, erklärte die Feuerwehr. „Der Brand entstand vermutlich im Motorraum.“

Der Fahrer des Autos konnte das Fahrzeug vor dem Brand selbstständig verlassen. Verletzte gab es bei dem Brand keine – nur Behinderungen im Wolfsburger Feierabendverkehr. Der Einsatz ereignete sich kurz vor 17 Uhr und dauerte zirka eine Stunde.

Die Wolfsburger Berufsfeuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug vor Ort. Foto: Feuerwehr Wolfsburg

Der entstandene Sachschaden könne derzeit noch nicht beziffert werden, heißt es. Die Polizei hat allerdings Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de