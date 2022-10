Feuerwehr-Großeinsatz ­in Wolfsburg – Weiter Nachlöscharbeiten

In Westhagen kam es am späten Dienstagnachmittag zu einem Gebäudebrand. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus.

Brand in der Dessauer Straße in Wolfsburg

Großalarm in Westhagen: Eine riesige und weithin sichtbare Rauchsäule stand am Dienstagnachmittag über dem Stadtteilzentrum. Augenzeugen, die den Qualm von weitem sahen, dachten sofort, dass das Schulzentrum oder eines der Hochhäuser in Flammen steht. Tatsächlich brannte es in einer leerstehenden Arztpraxis in der Dessauer Straße – schon zum zweiten Mal in diesem Jahr.

Um 16.27 Uhr lief der Alarm in der Wolfsburger Feuerwehr-Leitstelle auf. Mit einem Großaufgebot aus insgesamt 64 Einsatzkräften rückten zwei Züge aus: mit der Berufsfeuerwehr sowie den Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Fallersleben und der mit Mörser Kräften besetzten Fachgruppe Hygiene – und dazu der Rettungsdienst sowie der Malteser Hilfsdienst. Auch Stadtbrandmeister Jörg Deuter war vor Ort, ebenso die Polizei.

Großeinsatz für Wolfsburger Feuerwehr in Westhagen Großeinsatz für Wolfsburger Feuerwehr in Westhagen Die Wolfsburger Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz nach Westhagen aus. In der Dessauer Straße brannte eine leerstehende Arztpraxis nieder. Foto: Thomas Figge / Polizei Wolfsburg

Dutzende Schaulustige verfolgten Großeinsatz in Dessauer Straße

Alles in allem waren schätzungsweise 20 Einsatzfahrzeuge zum Wendehammer an der Dessauer Straße 36 geeilt. Beobachtet von mehreren Dutzend Schaulustigen, brachten sich unter anderem die beiden Drehleitern der Berufsfeuerwehr und der Fallersleber Feuerwehr in Stellung, um die Flammen ausschließlich von außen zu bekämpfen.

Ein leerstehendes Gebäude, in dem sich einst eine Zahnarztpraxis befunden hatte, stand in hellen Flammen. Menschen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Mysteriös: Bereits am 28. Januar dieses Jahres war in dem unbewohnten Gebäude mit der Holzdachkonstruktion ein Feuer ausgebrochen.

Starke Rauchentwicklung über Westhagen

Gegen 18 Uhr waren die Löscharbeiten noch in vollem Gange, immer wieder loderten Flammen auf, eine Rauchwolke waberte über Westhagen. Die Nachlöscharbeiten forderten die Einsatzkräfte noch bis in die Abendstunden.

„Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Es gab starke Rauchentwicklung“, berichtete der Einsatzleiter Patrick Krause von der Berufsfeuerwehr unserer Zeitung am Brandort. Es wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet. Das Schulzentrum vis-à-vis war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Aber: „Es bestand die Gefahr einer Ausbreitung auf die Vegetation.“ Denn der verlassene Bau ist umgeben von dicht stehenden Bäumen und Sträuchern.

Menschen waren durch Feuer nicht in Gefahr

„Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet“, sagte der Einsatzleiter. Auch Probleme mit Schaulustigen habe es nicht gegeben. Die Zusammenarbeit mit der Polizei sei hervorragend gewesen, die habe gleich weiträumig abgesperrt, damit die Feuerwehrleute ungehindert arbeiten konnten.

Am Abend dauerten die Nachlöscharbeiten immer noch an, wie Pressesprecher Volkmar Weichert von der Feuerwehr Wolfsburg unserer Zeitung gegen 19.30 Uhr sagte. „Das Feuer ist in die Gebäudedecke eingezogen.“ Daher werde versucht, das Dach aufzumachen, um an die letzten Glutnester heranzukommen. Die Wehren Stadtmitte und Fallersleben mit etwa 25 Leuten seien noch im Einsatz.

Brandruine ist einsturzgefährdet, Brandursache noch offen

„Es ist zum Glück keiner zu Schaden gekommen“, sagte Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge am späten Nachmittag an der Einsatzstelle in einer ersten Bilanz. Das total ausgebrannte Gebäude sei in jedem Fall einsturzgefährdet; die Brandruine könne daher vorerst nicht betreten werden. Erst am Mittwoch würden sich die Brandermittler der Polizei einen ersten Eindruck verschaffen.

„Zur Brandursache sind noch keine Aussagen möglich“, stellte Figge klar. Weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt seien auszuschließen. Ein Schaulustiger zeigte auf das brennende Gebäude und rief dem Polizeisprecher im Vorbeigehen zu: „Da waren immer die Drogis drin! Wisst Ihr?“ Figge kommentierte das nicht.

Im Januar brannte das verlassene Gebäude schon einmal

Bereits am 28. Januar hatte es in der Dessauer Straße 36 in Westhagen gebrannt. Gegen 15.35 Uhr ging damals der Notruf in der Leitstelle ein: Ein Anrufer meldete Rauch und Flammenschein. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr rückte aus. Auch der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte fuhren nach Westhagen.

Nach erster Erkundung entschieden sich die Einsatzkräfte damals für einen Angriff von zwei Seiten. Zusätzlich suchten drei Trupps unter Atemschutz nach eventuell im Gebäude befindlichen Personen. Nachdem klar war, dass das Haus leer war, konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf das Dach.

