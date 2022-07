Wolfsburger Phaeno: Mit Lego über kulturelle Grenzen hinweg

Wolfsburg. Das Phaeno in Wolfsburg bietet Workshops für deutsche und ukrainische Kinder und Jugendliche in den Ferien an. Dahinter steht ein großes Ziel.

Das Phaeno in Wolfsburg bietet Lego-Workshops in den Sommerferien an.

Bauen, Tüfteln, Programmieren: In den Sommerferien können sich Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren an den Robotern von Lego Mindstorms im Phaeno ausprobieren. Das Angebot soll Kinder und Jugendliche aus der Region und der Ukraine zusammenbringen und die Teamarbeit über kulturelle Grenzen hinweg fördern, heißt es in der Mitteilung des Wissenschaftsmuseums.

Insgesamt 80 Teilnehmer können in vierstündigen Einzelworkshops in der Zeit vom 25. bis 29. Juli jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr die Roboter in Fußballstars oder Sumoringer verwandeln. Am Ende sollen die Roboter gegeneinander antreten, und den Gewinnern winken Tageseintritte ins Phaeno.

Lego verbindet Kinder und Erwachsene aus der ganzen Welt

„Die Ausstellung ,phaenoBricks’ im Mai hat gezeigt, dass die bunten Bausteine Kinder und Erwachsene aus der ganzen Welt verbinden“, so Phaeno-Geschäftsführer Michel Junge über das gemeinsame Projekt mit der Schule 42 und der Unterstützung des Rotary-Clubs.

Teilnehmende können zusätzlich das Angebot des Sommerprogramms mit Shows und Freiluftexponaten im Außenbereich und der neuen Sonderausstellung „WahnSinn“ nutzen. Die Workshops sind dreisprachig aufgebaut (Deutsch, Englisch, Ukrainisch). Der Eintritt ins Phaeno und die Teilnahme sind kostenfrei. Anmelden kann man sich ab sofort im Service-Center unter (05361) 890100.

