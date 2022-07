Das Weinfest kommt größer nach Fallersleben zurück

Fallersleben. Nach zwei Jahren Pause sind die Winzer aus Rheinhessen wieder zu Gast in Fallersleben. Ausrichter PUG nimmt Rücksicht auf Corona.

Corona war wie so oft Schuld: In den vergangenen beiden Jahren musste das Weinfest im Fallersleber Schlosshof, das die Parteipolitisch Unabhängige Gemeinschaft, kurz PUG, ausrichtet, ausfallen. In diesem Jahr findet es wieder statt – und zwar vom Donnerstag, 21. Juli, bis Samstag, 23. Juli.

Doch Corona spielt auch in diesem Jahr eine Rolle, allerdings nur eine Nebenrolle. Um Abstandsregeln besser einhalten zu können, „wird neben dem Schlosshof auch die Grünfläche zwischen Schloss und der Freiwilligen Feuerwehr für Sitzbänke und Tische genutzt“, erklärt die PUG.

Drei Winzer aus Rheinhessen kommen nach Fallersleben

Wie bereits seit 15 Jahren sind wieder mit den Weingütern Willi Knell (Albig), Helmut Busch (Volxheim) und Eric Dorst (Wörrstadt), drei Winzer aus dem Weinanbaugebiet Rheinhessen mit ihren Angeboten an Weinen im Schlosshof Fallersleben vertreten.

Für das kulinarische Wohl wird mit Flammkuchen und einem Imbisswagen gesorgt. Zudem gibt’s die beliebten Brezeln wieder, die frisch gebacken angeboten werden, wie es in der Mitteilung heißt.

Die offizielle Eröffnung des Weinfestes erfolgt am Donnerstag, 21. Juli, um 18 Uhr durch den PUG-Vorsitzenden Andreas Klaffehn.

