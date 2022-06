Volkswagen schmeißt Maskenverweigerer aus dem Werk Wolfsburg raus

Wolfsburg. Er berief sich auf „medizinische Gründe“. VW bot ihm einen anderen Arbeitsplatz an, an dem Maskentragen auf ein Minimum beschränkt war.

Eine Schutzmaske besteht aus nicht viel mehr als mehrere Lagen Vlies, die übereinander geschweißt werden. Im Zuge der Corona-Pandemie und der daraus folgenden Schutzmaßnahmen entwickelte das kleine Stück Stoff allerdings Potenzial, um die Gesellschaft zu spalten. So drückte es der Leiter des VW-Gesundheitswesens, Dr. Lars Nachbar, schon im Herbst 2020 aus. Um die Mitarbeiter zu schützen und so die Autofertigung sicherzustellen, erließ VW strenge Regeln. Ein VW-Arbeiter, der im Frühjahr 2021 am Band im Werk Wolfsburg partout das Tragen einer Maske ablehnte, verlor lieber seinen Job, als einzulenken. Das Arbeitsgericht Braunschweig verhandelte den Fall.

VW verfasste 100 Punkte umfassenden Corona-Schutzkonzept

Die Maskenpflicht entwickelte sich in vielen deutschen Unternehmen zu einem Streitthema. Kündigungsschutzklagen von Maskenverweigerern beschäftigten zahlreiche Arbeitsgerichte. An der Rechtskonformität der Anweisungen der Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu verpflichten, besteht kein Zweifel – selbst wenn diese Atteste vorlegen. Eines der ersten Urteile fällte im Juni 2021 das Arbeitsgericht Köln. Ein Servicetechniker wollte keine Maske tragen, reichte stattdessen ein als „Rotzlappenbefreiung“ bezeichnetes ärztliches Dokument beim Arbeitgeber ein. Der kündigte ihm außerordentlich. Das Gericht wies die Klage des Mitarbeiters ab.

VW schloss zum Corona-Schutz im April 2020 eine Betriebsvereinbarung inklusive eines 100 Punkte umfassenden Schutzkonzepts. An allen Standorten wurden konsequente Mindestabstände und erhöhte Hygienestandards eingeführt. Wo Abstände von 1,5 Meter nicht möglich waren, wurden die Beschäftigten mit Schutzausrüstung ausgestattet. Personalvorstand Gunnar Kilian mahnte die Beschäftigten, sich diszipliniert zu verhalten. Erst am Himmelfahrtstag in diesem Jahr – also nach zwei Jahren – fielen die letzten Corona-Beschränkungen bei Volkswagen.

Werker weigerte sich zu arbeiten, am Ende kam er gar nicht mehr zur Arbeit

Mit der Maskenpflicht war der Wolfsburger Werker nicht einverstanden. Er legte Atteste vor, laut denen er

Der Fall wurde vor dem Arbeitsgericht Braunschweig verhandelt. Foto: Hendrik Rasehorn (Archiv)

vom Tragen einer Maske aus „medizinischen Gründen“ zu befreien sei. VW versuchte ihm zunächst noch entgegenzukommen. Ihm wurde ein anderer Arbeitsplatz in der Produktion angeboten, an dem er nur zeitweise eine Maske hätte tragen müssen. Offenkundig stellte er auf stur und weigerte sich, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Nachfragen des Arbeitgebers, was es genau mit den medizinischen Gründen auf sich hatte, ließ er unbeantwortet. Interessanterweise stammt der Werker aus der Samtgemeinde Papenteich, aber eines seiner Atteste stammte von einem Psychotherapeuten, der im 100 Kilometer entferntem Lüneburg praktiziert. Im Streit mit VW nahm er zunächst Urlaub, wurde dann von VW unbezahlt freigestellt. Nach Ablauf der Freistellung kam er überhaupt nicht mehr zur Arbeit.

„Er ist schon ein sehr seltener Fall“, meinte vor dem Arbeitsgericht die VW-Prozessvertreterin mit Blick auf den Werker. Der Maskenverweigerer ließ sich von einem Anwalt aus Haßbergen vertreten. „Wenn ich einen Prozess für Sie führen muss, dann tue ich dies effektiv und zielgerichtet“, wirbt dieser auf seiner Internetseite. In seine Klageschrift fügte der Anwalt einen Artikel eines Schweizer Internetportals ein, das berüchtigt ist für seine verschwörungstheoretischen Artikel. In seinem mündlichen Vortrag im Prozess verwies er auf Arbeiten von Corona-Leugnern und Impfkritikern. Dem vorsitzenden Richter platzte förmlich der Kragen: „Ich will in meinem Gerichtssaal keinen Kulturkampf“ wurde er deutlich und forderte vom Anwalt mehr Seriosität.

Arbeitsgericht stellt fest: Kündigung war rechtens

Der Gütetermin Ende Januar endete ohne Ergebnis. Der Richter meldete jedoch schon zu Beginn der Verhandlung seine Zweifel an, ob die Klägerseite die gemäß Prozessordnung vorgegebenen Formalitäten eingehalten hatte. Nun fand der Kammertermin statt. Kaum eine Viertelstunde dauerte der Termin am Arbeitsgericht. Dann stand fest: Die von Volkswagen ausgesprochene Kündigung gegenüber einem Angestellten war rechtens.

Die auf die Klageerwiderung von VW folgende Replik hatte der Kläger beziehungsweise sein Anwalt nicht geliefert. Vor dem Prozesstermin war die Erwartung an den Kammertermin gering, ob der Kläger auftauchen würde. Er blieb dann auch fern. Die juristischen Vertreter von VW beantragten daraufhin eine Entscheidung nach Aktenlage. Dem Einwand des Richters, dass für ein solches Urteil stets eine mündliche Verhandlung vorausgegangen sein muss, hielten die Anwälte anderslautende Urteile aus verschiedenen Bundesländern entgegen. In Niedersachsen gebe es eine solche Entscheidung aber noch nicht, wandte der Richter ein. Dann sollte man sie jetzt einfach mal in Angriff nehmen, so der Tenor vonseiten der Rechtsanwälte.

