Kultur in Wolfsburg Spielzeit endet am Scharoun-Theater Wolfsburg mit einem Fest

Nach der Spielzeit ist vor der Spielzeit: Mit einem großen Sommerfest feiert das Scharoun-Theater am Samstag, 25. Juni, den Abschluss der Spielzeit. Ab 13 Uhr öffnet das Veranstaltungshaus mit der Band des beliebten Atze Musiktheaters und den größten Hits aus ihren Kinderprogrammen seine Türen und lädt alle Theater-Begeisterten zu einem Tag für die ganze Familie am Theater ein. Das Eintritt ist frei.

Auf der sommerlichen Open-Air-Bühne sowie auf der Bühne im Foyer präsentieren sich laut Mitteilung den ganzen Tag lang verschiedene Musik-Acts und Programme, unter anderem mit den vier Beatboxern von The Razzzones – Halbfinalisten bei „The Voice of Germany 2021“ – die mit Unterstützung des sich gründenden jungen Theaterrings faszinierende Töne kreieren, und das ausschließlich nur mit Mund und Mikrofon.

Sommerfest mit Musik, Oper und Mitmach-Aktivitäten

Das Wolfsburger Swinging 4-Quartett unterhält zudem mit elegantem Swing und wohlklingendem Jazz der 40er und 50er Jahre. „Und bestimmt trifft man nicht nur einmal auf das kuriose Chaos Varieté, das mit einer wilden Show aus Gaukelei, Jonglage und Entertainment auf dem Fahrrad unterwegs ist“, teilt das Theater mit.

Mit der Oper légère verwirklicht sich die Idee, in vereinfachter Form – nur mit einer Stimme und Klavierbegleitung – eine Oper zu entwickeln, eben légère als leichter Genuss bei vollem Vergnügen. Die Sopranistin Franziska Dannheim singt und spielt sich hierbei durch das komplette Werk von Bizets Erfolgsoper „Carmen“.

Die jungen Besucherinnen und Besucher erwartet neben vielen Spielmöglichkeiten und Mitmach-Aktivitäten auch Zauberer Frank Wessels, der sein Publikum mit kleinen Tricks garantiert verblüfft zurücklässt. Zudem gibt es im Foyer die Möglichkeit, der Hauptdarstellerin aus dem kommenden Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin” zu begegnen.

Neben den Veranstaltungen auf der Indoor-Bühne bietet das großzügige Foyer die Möglichkeit für eine kurze oder längere Pause, und ganz nebenbei kann man sich über Kopfhörer die Eigenproduktion Homo Ferus ansehen, die während der Pandemie im Frühjahr 2021 im Theater gedreht wurde. Oder man begibt sich auf einen der kurzen Spaziergänge mit „The Walks“ des mehrfach ausgezeichneten Theaterkollektivs „Rimini Protokoll“. Dies ist eine Sammlung von Kurzhörspielen für bestimmte Orte in der Stadt und eine Einladung, die Umgebung neu zu entdecken und mit ihr zu interagieren.

Technik-Show mit Blick hinter die Kulissen

„Ein Highlight für alle Technikbegeisterten wird eine ausgefeilte Technik-Show auf der Großen Bühne sowie ein Blick hinter die Kulissen sein, die mehrmals am Tag für kleinere Gruppen angeboten wird“, kündigt das Theater an. Die Bühnenmeister werden an diesem Tag nicht nur die technischen Möglichkeiten auf der Bühne erklären, sondern lassen das Publikum sogar unmittelbar daran teilhaben. Und so ganz nebenbei werden auch noch einzelne kleine Tricks und Geheimnisse verraten, welche die Zuschauenden ansonsten so wohl nie zu Gesicht bekämen.

Mit der Partyband „Zack Zillis“, die vor allem den treuen Fans des Drehbühnenballs seit Jahren ein Begriff ist, beginnt ab 19.30 Uhr das Abendprogramm und im Anschluss übernimmt DJ Stevie ab 22 Uhr im Foyer.

Das ganze Programm und weitere Infos unter www.theater.wolfsburg.de

