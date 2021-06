Astrazeneca: Impfzentrum Wolfsburg vergibt Zusatztermine

Das Impfzentrum Wolfsburg kann in der kommenden Woche zusätzlich 660 Impfdosen

Astrazeneca verimpfen, wie die Stadt mitteilt. Es handelt sich um eine Zusatzlieferung des Landes Niedersachsen. Die erste Hälfte der verfügbaren Dosen kann von über 60-Jährigen über die Terminvergabe des Impfportals des Landes Niedersachsen gebucht werden. Die Impfungen finden am Montag, 28. Juni, im Impfzentrum Wolfsburg statt.

Am Dienstag, 29. Juni, werden weitere 330 Dosen Astrazeneca im Impfzentrum verimpft

Am Dienstag, 29. Juni, werden weitere 330 Dosen Astrazeneca im Impfzentrum verimpft. Hierbei können Menschen unabhängig vom Alter – Personen unter 60 Jahren unter Vornahme eines Aufklärungsgespräches – telefonisch einen Termin im Impfzentrum Wolfsburg buchen. Die Buchung dieser Zusatzimpftermine erfolgt über eine eigens dafür eingerichtete Wolfsburger Hotline (05361) 285090, die am 24. und 25. Juni von 9 bis 17 Uhr freigeschaltet ist. Wenn alle Termine vergeben sind, wird die Hotline wieder geschlossen. Die Zweitimpfung erfolgt nach zwölf Wochen, am Dienstag, 21. September, ebenfalls mit Astrazeneca.

OB Mohrs freut sich über die zusätzlich zur Verfügung gestellten Impfdosen Astrazeneca

Das Angebot richtet sich an die Wolfsburger und Wolfsburgerinnen. Oberbürgermeister Klaus Mohrs: „Die derzeitigen rückläufigen Inzidenzwerte sind ohne jeden Zweifel erfreulich, dennoch sind nun leider auch in Deutschland neue noch ansteckendere Mutationen, wie die Delta-Virusvariante, auf dem Vormarsch. Umso wichtiger ist es, möglichst schnell allen Bürgern und Bürgerinnen eine Impfung anzubieten. In dem Kontext freue ich mich über die zusätzlich zur Verfügung gestellten Impfdosen Astrazeneca, denn jede Impfdosis zählt.“ Stadtrat Andreas Bauer ergänzt: „Mit den zusätzlichen Impfdosen schaffen wir ein gutes Angebot für all diejenigen die bestrebt sind, schnell und unbürokratisches eine Erstimpfung zu erhalten. Ich möchte gerne alle kurzentschlossenen Wolfsburger und Wolfsburgerinnen dazu aufrufen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen, da sich derzeit weitere Virusvarianten ausbreiten, vor denen alle derzeitigen Impfstoffe einen guten Schutz bieten.“

red