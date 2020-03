E-Scooter-Verleih in Wolfsburg pausiert ab heute Abend

Um die Infektionsgefahr mit dem Coronavirus soweit wie möglich einzudämmen, hat die Stadt Wolfsburg gemeinsam mit dem Anbieter Tier vereinbart, den zuletzt gestarteten Betrieb der E-Scooter ab dem heutigen Dienstag, 18 Uhr, vorübergehend pausieren zu lassen, heißt es in einer Mitteilung der Kommune. Auch wenn von den Fahrzeugen keine Ansteckungsgefahr ausgeht, werde alles getan, um mögliche Ansteckungswege zu unterbrechen, heißt es weiter. In Wolfsburg war es in den vergangenen Tagen zu einem Anstieg von Infektionen und gekommen. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Krankheitssituation unterstützt die Firma Tier die Stadt. In anderen Städten läuft der Betrieb weiter.

Wann der Betrieb in Wolfsburg wieder aufgenommen wird, soll nach Lageeinschätzung des Krisenstabs der Stadt Wolfsburg und in Abstimmung mit dem Anbieter entschieden werden. red

