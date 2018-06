Verlängert Mohrs oder gibt es Neuwahlen?

Im September 2011 wurde Klaus Mohrs zum Oberbürgermeister gewählt. Am 1. Januar 2012 trat er das Amt an. Ende Dezember 2019 läuft seine 8-jährige Amtszeit ab. Der SPD-Politiker wäre dann 67 Jahre alt. Er könnte zwei Jahre dranhängen – vorausgesetzt er will und die anderen Parteien im Rat schenken die Wahl ab. Wie wahrscheinlich ist das?Im Oktober 2017 erklärte Mohrs auf Nachfrage unserer Zeitung, ob er über 2019 hinaus als OB...