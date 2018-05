Vatertag ist in Wolfsburg Familienzeit

Sommerliche Temperaturen und blauer Himmel: Zumindest bis zum frühen Nachmittag lachte die Sonne nur so auf Wolfsburg herab. Das nutzten nicht nur Väter, um den Feiertag an der frischen Luft zu feiern – proppenvoll war es aber nicht auf Wolfsburgs Wiesen. Der Wetterbericht hatte wohl doch den ein oder anderen bewogen, lieber in Balkonien zu bleiben.

Nicht so Daniel und seine Familie. Der 37-Jährige steht mit den Knöcheln im Allersee, als wir mit Kamera und Block durch den Sand zu ihm gehen. Mit seinem siebenjährigen Sohn Samuel spielt er gerade Ball. „Seit ich Vater bin, habe ich keine Vatertagstour mehr gemacht“, sagt er lachend: Dafür verbringt er den Feiertag mit seiner Familie, zu der neben seiner Frau noch zwei weitere Söhne gehören.

„Wir treffen uns schon seit fast 20 Jahren jedes Jahr an Himmelfahrt.“ Volker und seine Studienkollegen treffen sich einmal im Jahr.

Familiär geht es auch bei Amir und seiner Familie zu. Mit seiner Frau Wafaa, Tante Nacira und den Kindern Jin, Elin und Jan liegt er auf einer Picknickdecke im Schatten eines Baumes am Allersee. „Wir sind eine kurdische Familie“, erzählt er, „bei uns ist es Tradition, zusammen zu picknicken und zu grillen. Es gibt Lammfleisch, Brötchen und Salat: und danach sitzen wir zusammen und genießen den Tag.“ Seit zwei Jahren ist er mit seiner Familie in Deutschland: Ihre Tradition passt gut nach Deutschland, findet er.

Damit scheint er recht zu haben: Denn Grillen, Picknick und gesellig sein könnten zusammen das Motto des Tages bilden. Auch das selbst ernannte „Himmelfahrtskommando“, das es sich nahe des AOK-Stadion gemütlich gemacht hat, sitzt um eine Ansammlung gut sortierter, eingetupperter Köstlichkeiten herum. „Wir treffen uns schon seit fast 20 Jahren jedes Jahr“, erzählt Volker. Einst haben sie zusammen studiert: Heute treffe man eigentlich nur an Himmelfahrt wieder in der alten Konstellation aufeinander. Zu neunt genießen sie die Sonne und den Trubel: Auch die nächste Generation ist mit Johanna und Greta dabei. „Später wollen wir noch auf das Schützenfest und in den Allerpark“, erzählen sie.

Zünftiger geht es da am Schillerteich und auf dem Klieversberg zu. Auf letzterem hat es sich eine wahrhaftige Männergang gemütlich gemacht. Fast ein Dutzend Mann stark, ziehen sie morgens vom Laagberg los und machen an verschiedenen Orten Station, um schließlich am Schillerteich zu landen, erzählt Max. Mit dabei haben sie einen klassischen Bollerwagen – randvoll gefüllt mit all dem an Treibstoff, was eine Männerbande so braucht. „Das ist bei uns Tradition – seit sechs Jahren ziehen wir zusammen los“, sagt Moritz. Alle sind Anfang 20 und voller Energie. Da wird zwischen den Grilleinlagen – die erste beginnt um 9 Uhr morgens – auch ein bisschen Football gespielt.

Mit Sport verbringen auch viele weitere Wolfsburger den Tag: Ob Fahrradfahren, Skaten oder Volleyball, bei schönem Wetter macht alles Spaß. Und auch, wer in Balkonien geblieben ist, dürfte das nicht bereuen – spätestens, als die ersten Tropfen fallen.

Für die Polizei war es ein weitgehend stressfreier Tag: Der Himmelfahrtstag sei für die Beamten relativ ruhig verlaufen, sagt Polizeisprecher Figge. Es habe keine größeren Schlägereien gegeben. Das habe womöglich auch am Wetter gelegen, so Figge – viele Wolfsburger seien schon morgens losgezogen, um sich schnell wieder ins Trockene zu begeben, als das Unwetter über die Stadt zog.

Auch das verlief übrigens glimpflicher als gedacht: Die befürchteten Starkregen- und Hagelfälle blieben trotz kurzfristiger Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes aus. Dafür kühlt es sich am heutigen Freitag deutlich ab – richtig warm soll es erst wieder am Sonntag werden.