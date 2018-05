Himmelfahrts-Picknick zwischen Oldtimern

Benzin lag am Donnerstag seit dem frühen Morgen in Müdens Luft. Bevor womöglich nachmittags das Wetter nicht mehr mitspielen könnte, kamen Fahrer und Fans betagter Autos lieber rechtzeitig. So viele Vatertagstouren führten zum Veranstaltungszentrum Kubus, dass die Macher flugs die Stellflächen...