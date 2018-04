Ein Leben für Familie und Feuerwehr

Waldemar Hattwig ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren. Seine Familie und sein ehrenamtliches Engagement – vor allem in der Schladener Feuerwehr – standen in seinem Leben an erster Stelle. Hattwig ist Träger des Niedersächsischen Ehrenzeichens für 70-jährige Zugehörigkeit in der Feuerwehr. ...