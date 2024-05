Wolfenbüttel. Bei einem Verkehrsunfall in Wolfenbüttel wurde eine Person eingeklemmt. Sie und eine weitere Person wurden bei der Kollision verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend am neuen Weg Ecke Ungerstraße in Wolfenbüttel gekommen. Eine Person wurde dabei laut Feuerwehr eingeklemmt. Die Einsatzkräfte befreiten diese aus dem PKW. Eine weitere Person wurde bei dem Unfall verletzt. Weitere Details sind zunächst nicht bekannt. Gegen 22 Uhr rechnet die Feuerwehr mit einem baldigen Abschluss des Einsatzes.

red