Wolfenbüttel. Ein Mann stellt seinen Pkw, der in Brand gerät, vor einem Wohnhaus in Wolfenbüttel ab. Feuerwehr muss Übergreifen der Flammen verhindern.

Brennender Pkw wor einem Haus in Wolfenbüttel: Ein auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Richtung Stadtmitte fahrender Mann stellte am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr plötzlich Probleme an seinem BMW fest. Er lenkte den Wagen an den Straßenrand und bemerkte Feuer im Motorraum. Schlecht nur: Er stellte den Wagen unmittelbar vor einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Wolfenbüttel ab.

BMW brennt vor Wohnhaus in Wolfenbüttel: Feuerwehr fordert weitere Einsatzkräfte nach

In rasenter Geschwindigkeit breiteten sich die Flammen nicht nur vollständig im ganzen Wagen aus, sondern drohten auch auf das Wohnhaus überzugreifen. Der Einsattzleiter der ursprünglich nur zu einem Pkw-Brand alarmierten Feuerwehr erhöhte die Alarmstufe auf „Brand an einem Gebäude“ und forderte weitere Einsatzkräfte nach. Relativ zügig konnte die Besatzung des eintreffenden Tanklöschfahrzeuges den in Flammen stehenden Pkw löschen.

An dem BMW entstand ein Totolschaden. Die Hauswand wurde mit Wasser gekühlt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Mögliche Schäden an der Hausfassade und gegebenfalls auch in einer Wohnung müssen noch ermittelt werden. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Wohnungsinhaber nicht erreichbar. Personen kamen nicht zu Schaden, die weiteren Ermittlungen wird die Polizei Wolfenbüttel übernehmen.