Wolfenbüttel. Wie geht es weiter für die Grünen in Wolfenbüttel? Ulrike Krause schmeißt nach 13 Jahren Fraktionsarbeit hin – und begründet das so.

Der Anruf kommt nicht überraschend. Sascha Poser ist vorbereitet. Gemeinsam mit Ulrike Krause hatte er die Doppelspitze der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Ratsfraktion gebildet. Jetzt ist es allerdings vorbei mit dem Führungsduo der Fraktionsvorsitzenden. Denn nun teilte Krause in einer Mail, die sie an die Redaktion schickte, mit: „Nach 13 Jahren Fraktionsarbeit werde ich zum 30. April 2024 die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen verlassen. Ich kündige hiermit zudem auch meinen Parteiaustritt zum Ende des Monats an.“

Diese Entscheidung begründe sie mit einer nachhaltig wachsenden Unzufriedenheit über die Politik der Bundespartei der Grünen, schreibt sie weiter und sagt: „Der Schritt zum Fraktionsaustritt ist für mich daher die logische Konsequenz. Mein Ratsmandat werde ich behalten.“

Wolfenbüttels Grünen-Fraktionschef: „Das ist herausfordernd“

In ihrer Mail heißt es weiter: „Für die verbleibende Ratsfraktion der Grünen werden sich hinsichtlich der Vertretungen in den Fachausschüssen sowie in der Ausübung des Vorsitzes im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften außer einer personellen keine Veränderungen ergeben.“

Auch Poser sendet nach einem Telefonat ein schriftliches Statement und bestätigt darin, dass Krause das Ratsmandat behalten wird, „sodass Bündnis 90/Die Grünen künftig nur noch mit sieben Mitgliedern im Rat der Stadt vertreten sein wird. Das ist herausfordernd. Die Grüne-Ratsfraktion wird aber, wie gehabt, mit Nachdruck Politik für eine nachhaltige Stadtentwicklung machen“, betont Poser.

Grüne-Ratsfraktion in Wolfenbüttel berät nun über die Nachfolge

In der Mitteilung heißt es weiter: „Die Grüne-Ratsfraktion dankt Ulrike Krause für die langjährige engagierte und konstruktive Mitarbeit in der Fraktion und ihren Einsatz im Rat der Stadt Wolfenbüttel für die grüne Sache.“

Über die Nachfolge berät nun die Grüne-Ratsfraktion. Die Ratsfraktion wird an einer Doppelspitze festhalten. Sascha Poser - Co-Vorsitzender der Grünen

Ulrike Krause war zuletzt unter anderem Co-Vorsitzende der Grünen-Ratsfraktion und Vorsitzende im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften, heißt es. „Über die Nachfolge berät nun die Grüne-Ratsfraktion. Die Ratsfraktion wird an einer Doppelspitze festhalten und die Neuaufstellung der Fraktion bekannt geben, wenn die fraktionsinternen Abstimmungen beendet sind“, teilt Poser mit.

