Dannenbüttel. Zwei Jugendliche sind am Sonntagnachmittag in der Feldmark bei Dannenbüttel schwer verletzt worden. Sie hatten mit Feuerwerk hantiert.

Der Knall war kilometerweit zu hören: Bei einer Explosion von Feuerwerkskörpern verletzten sich am Sonntagnachmittag zwei Jugendliche bei Dannenbüttel (Gemeinde Sassenburg) im Landkreis Gifhorn schwer.

In einer Sandkuhle bei Dannenbüttel: Jugendliche nach Explosion schwer verletzt

Bei Dannenbüttel (Gemeinde Sassenburg) im Landkreis Gifhorn haben sich am Sonntag Jugendliche schwer verletzt. Laut Polizei kam es am späten Nachmittag zur Sprengstoffexplosion. Ein Kind und ein Jugendlicher wurden schwer verletzt.

Sprengstoff-Experiment im Kreis Gifhorn geht schief - Schwerverletzte Jugendliche

Gemeinsam mit einem dritten Jugendlichen sollen sie den Schwarzpulverinhalt mehrerer Feuerwerkskörper in ein Kunststoffgefäß gefüllt haben. Als sie das Gefäß in der Nähe des Kieswerks anzündeten, kam es zur Explosion. Die zwei Jungen wurden an ihren Händen und Gesichtern verletzt. Der dritte Jugendliche blieb unverletzt und alarmierte den Rettungsdienst.

Die Verletzten waren beim Eintreffen der Rettungskräfte bei Bewusstsein. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Patienten in die Medizinische Hochschule Hannover, ein Rettungswagen transportierte einen Verletzten in eine Braunschweiger Klinik. Der unverletzte Jugendliche wurde seinen Eltern übergeben.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red