Remlingen. Es traf eine Kindertagesstätte und zwei Bürogebäude. In Remlingen wiederum besprühten Unbekannte die Turnhalle. Schaden: 6000 Euro.

Die Polizei beschäftigt sich derzeit mit mehreren Einbrüchen im Landkreis Wolfenbüttel. So wird berichtet, dass Unbekannte in einen Teilbereich der Kindertagesstätte in Winnigstedt eingebrochen sind. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Hauptstraße, stahlen aber nichts. Der Schaden wird auf zirka 100 Euro geschätzt. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen dem 29. März, 18 Uhr, und dem 8. April, 8 Uhr, an. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Schöppenstedt unter der Telefonnummer (05332) 946540 auf.

In Wendessen wiederum sind Unbekannte in die Büroräume einer Fabrik in der Straße An der Fischerbrücke eingebrochen. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, gelangten sie ins Gebäude – ob sie etwas stahlen, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen wenden sich mit Hinweisen an die Polizei in Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Und noch ein weiteres Bürogebäude war Ziel von Einbrechern: In der Kurt-Neubauer-Straße in Wolfenbüttel schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, durchsuchten sämtliche Büros, stahlen jedoch nichts. „Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden“, erklärt die Polizei. Fest steht nur: Die Unbekannten kamen zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Auch hier sucht die Polizei aus Wolfenbüttel Zeugen.

Graffiti auf Turnhalle in Remlingen gesprüht – 6000 Euro Schaden

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende mit bunter Farbe mehrere sogenannte Graffiti-Tags auf die Fassade der Schul-Turnhalle in Remlingen gesprüht. Der Schaden am Gebäude in der Schöppenstedter Straße wird auf zirka 6000 Euro geschätzt. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, in Betracht. Die Polizei in Schöppenstedt nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05332) 946540 entgegen.

red