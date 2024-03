Hedeper. Ein Verein aus dem Landkreis Wolfenbüttel sammelt Kronkorken. Warum das dem berühmten Schelm gefallen dürfte? Hier wird es erklärt.

Till Eulenspiegel habe allen Grund zur Freude, schreibt der Verein unabhängiger Treiber (VUT) in einer Mitteilung, denn bereits zum fünften Mal hat der Verein aus Hedeper Kronkorken für seine Sammelaktion eingesammelt.

Die Idee, mit einem allgegenwärtigen Rohstoff dem Eulenspiegel-Museum und der Eulenspiegel-Stiftung in Schöppenstedt zu helfen, fand Anklang innerhalb des Vereins, erläutert der VUT-Vorsitzende Peer Narup in der Mitteilung. Bei ihm sei auch die zentrale Anlaufstelle für das Sammelgut gewesen. Nicht nur Mitglieder, Bürger und Vereine aus dem Dorf Hedeper, auch Personen aus Schladen, Hornburg und Salzgitter hätten Kronkorken herbeigebracht.

Ein wesentlicher Anteil kam der Mitteilung zufolge vom DRK-Solferino in Wolfenbüttel, von „Küchen Aktuell“ in Braunschweig und vieles auch aus dem Neubaugebiet in Börßum. Die „gute Seele“ aus dem VUT-Verein, Werner Scholz, habe sich bereiterklärt, den Wertstoff einzusammeln und zur Abgabestelle nach Schöppenstedt zu bringen. Auch habe er noch weitere begehrte Metall-Korken aus diversen Ortschaften einsammeln können.

Ein Schrotthändler zahlt für die Kronkorken aus dem Kreis Wolfenbüttel bares Geld

Doch was hat es mit der Aktion denn nun eigentlich auf sich? Sie mache Spaß und diene zugleich einem guten Zweck, erläutert Thomas Eggeling vom VUT aus Hedeper. „Wir schätzen, es werden mehr als 72.000 Kronkorken sein, dies entspricht einem Gewicht von circa 150 Kilo. Das Museum in Schöppenstedt wandelt die Metall-Spenden beim Schrotthändler gegen Bares um“, erklärt Werner Scholz. Der VUT Hedeper werde weiterhin fleißig sammeln und den Förderverein des Till-Eulenspiegel-Museums hiermit unterstützen, wird der Vorsitzende Peer Narup in der Vereinsmitteilung abschließend zitiert.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red